El debut de Messi: dónde verlo, rival , torneo y todo lo que tenés que saber

La presentación de Lionel Messi (36) con el Inter Miami ha generado una gran expectativa entre los fanáticos del fútbol. Tras su llegada al equipo propiedad de David Beckham (48), los seguidores ansían ver al astro argentino en acción y conocer detalles sobre su debut en el club. A continuación, te brindamos la información actualizada sobre cuándo y contra quién se concretará este esperado encuentro.

Según informó Chris Henderson, el director deportivo del club, está previsto que Messi haga su debut este viernes 21 de julio, en un encuentro ante el Cruz Azul de México por la League Cup. Esta competencia enfrenta equipos de la MLS y de la Liga MX y otorga un cupo a la próxima Liga de Campeones de la CONCACAF.

El mismo está programado para las 21 en el Inter Miami Stadium, Fort Lauderdale. Cuatro días después, el martes 25, visitarán a Atlanta United por la segunda fecha del Grupo Sur 3.

Fixture del Inter Miami: calendario y todos los partidos

Inter Miami vs. Cruz Azul | Fecha 1 Leagues Cup | Día y hora: 21 de julio a las 21

vs. Cruz Azul | Fecha 1 Leagues Cup | Día y hora: 21 de julio a las 21 Inter Miami vs. Atlanta United | Fecha 2 Leagues Cup | Día y hora: 25 de julio a las 21

vs. Atlanta United | Fecha 2 Leagues Cup | Día y hora: 25 de julio a las 21 Inter Miami vs. Charlotte FC | Fecha 23 de la MLS | Día y hora: 20 de agosto a las 20.30

vs. Charlotte FC | Fecha 23 de la MLS | Día y hora: 20 de agosto a las 20.30 New York Red Bull vs. Inter Miami | Fecha 24 de la MLS | Día y hora: 26 de agosto a las 20.30

| Fecha 24 de la MLS | Día y hora: 26 de agosto a las 20.30 Inter Miami vs. Nashville | Fecha 25 de la MLS | Día y hora: 30 de agosto a las 20.30

vs. Nashville | Fecha 25 de la MLS | Día y hora: 30 de agosto a las 20.30 LAFC vs. Inter Miami | Fecha 26 de la MLS | Día y hora: 3 de septiembre a las 23.30

| Fecha 26 de la MLS | Día y hora: 3 de septiembre a las 23.30 Inter Miami vs. Sporting KC | Fecha 27 de la MLS | Día y hora: 9 de septiembre a las 20.30

vs. Sporting KC | Fecha 27 de la MLS | Día y hora: 9 de septiembre a las 20.30 Atlanta United vs. Inter Miami | Fecha 28 de la MLS | Día y hora: 16 de septiembre a las 20.30

| Fecha 28 de la MLS | Día y hora: 16 de septiembre a las 20.30 Inter Miami vs. Toronto | Fecha 29 de la MLS | Día y hora: 20 de septiembre a las 20.30

vs. Toronto | Fecha 29 de la MLS | Día y hora: 20 de septiembre a las 20.30 Orlando City vs. Inter Miami | Fecha 30 de la MLS | Día y hora: 24 de septiembre a las 20.30

| Fecha 30 de la MLS | Día y hora: 24 de septiembre a las 20.30 Inter Miami vs. NYC FC | Fecha 31 de la MLS | Día y hora: 30 de septiembre a las 20.30

vs. NYC FC | Fecha 31 de la MLS | Día y hora: 30 de septiembre a las 20.30 Chicago Fire vs. Inter Miami | Fecha 32 de la MLS | Día y hora: 4 de octubre a las 21.30

| Fecha 32 de la MLS | Día y hora: 4 de octubre a las 21.30 Inter Miami vs. Cincinnati | Fecha 33 de la MLS | Día y hora: 7 de octubre a las 20.30

vs. Cincinnati | Fecha 33 de la MLS | Día y hora: 7 de octubre a las 20.30 Charlotte FC vs. Inter Miami | Fecha 34 de la MLS | Día y hora: 21 de octubre a las 19

Qué es Apple TV, la única vía para ver online los partidos de Lionel Messi en Inter Miami

Este domingo, Inter Miami presentará oficialmente a Lionel Messi para afrontar lo que queda de la temporada en la MLS, la liga estadounidense de fútbol. Y la gran pregunta que se hacen los fanáticos del capitán de la selección argentina es cómo seguir sus partidos.

Si bien la presentación de Messi puede verse de modo gratuito creando un usuario en Apple TV, seguir los partidos de Inter Miami será otra cosa: requiere una suscripción.

Según informó TyC Sports, las suscripciones tienen un valor de US$ 7,99 mensuales o de US$ 24,99 por lo que resta de la temporada. Incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona US$ 6,99 por mes.

La compañía norteamericana es, por ahora, como la única alternativa para ver los partidos que Messi dispute con la camiseta del Inter Miami en la Major League Soccer durante la temporada.

El MLS Season Pass es un servicio de suscripción mensual o anual, que se emite por la aplicación de Apple TV, en tres idiomas -inglés, español y francés- en más de 100 países en el mundo. Este pase anual involucra las transmisiones por internet de todos los partidos de la temporada regular, los playoffs y la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a los equipos de la liga de Estados Unidos y Canadá con sus pares mexicanos de la Liga MX.

Otro dato importante es que, en principio, la señal televisiva de ESPN, que estaba transmitiendo para América Latina, continuaría emitiendo solamente los cotejos de Inter Miami en la temporada regular de la competencia.

Así las cosas, el debut televisivo por Apple TV para Messi se dará el viernes 21 de julio, a las 20.00 local (21.00 de Argentina), cuando reciba a Cruz Azul de México, en el DRV PNK Stadium, por la Leagues Cup.

¿Cómo viene la venta de entradas para el posible debut de Lionel Messi en Inter Miami?

Pasó la presentación, la euforia del primer careo con los hinchas, las fotos recorriendo el mundo y sus frases repitiéndose en webs, TVs y redes. Es hora de jugar. Lionel Messi ya es del Inter Miami y el viernes podría ser su debut, ante el Cruz Azul mexicano, por la Leagues Cup. ¿Cómo viene la venta de entradas? Por ahora quedan muchos tickets disponibles.

"Nos vemos el viernes", avisó Leo mediante sus redes sociales, dejando en claro que estará en el DRV PNK Stadium, en la primera fecha de este novedoso torneo entre equipos de la MLS y la Liga MX. A su Inter Miami le toca arrancar vs. el Cruz Azul, y allí estará el nuevo 10. ¿Jugará? ¿Irá a verlo desde la tribuna? Eso lo determinará en la semana junto a Gerardo Tata Martino.

Con respecto a la venta de entradas, según la web oficial para comprarlas (www.ticketmaster.com) quedan lugares en casi todos los sectores del estadio, salvo detrás de un arco, justo en el medio, en donde se ubica la hinchada oficial del Inter Miami. ¿Los precios? Hay para todos los gustos...

El siguiente partido por Leagues Cup será el 25 de julio frente al Atlanta United, en el mismo estadio, y con entradas a la venta. El rango de las mismas, por ahora, está entre los 159 y 939 dólares.