El boxeador ucraniano Usyk a punto de ser futbolista

El ucraniano Oleksandr Usyk quien hace unos días acaparó todos los cinturones de los pesos pesados al imponerse a Tyson Fury, quiere darse el gusto de debutar como futbolista profesional en la liga de su país.

Según informaron algunos medios locales, Usyk ha tramitado la posibilidad de convertirse en jugador del FC Polissya Zhytomyr para disputar la última fecha del campeonato ucraniano ante el Shakhtar Donetsk, que ya se consagró campeón.

El vínculo de Usyk con el FC Polissya Zhytomyr no es nuevo: en febrero de 2002 el boxeador se puso la camiseta del equipo para jugar un amistoso y poder disfrutar de su otra pasión. El ucraniano tiene llegada a ese club ya que el multimillonario dueño, Oleksiy Butkevych, es amigo y patrocinador del campeón de los pesados.

En principio, Usyk no podría jugar por el hecho de no estar inscripto en la actividad profesional y no cumplir con las actuales regulaciones de competición de la liga ucraniana. Sin embargo, las autoridades podrían hacer una excepción y de alguna manera homenajear al flamante dueño de los cuatro cinturones de los pesados.

El próximo sábado, el Polissya (que marcha sexto con 47 puntos) jugará la última fecha de la Primera División de la Liga de Ucrania. Será local y lo hará ni más ni menos que contra el Shakhtar Donetsk, que ya se consagró campeón en la última jornada.