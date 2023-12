¡El Boli ya salió campeón!

Murieron tus viejos, tus hermanos se fueron a vivir lejos. Tus hijos crecieron y cambiaron de tiempo y de amor. Y de música y de ideas. Pasaron temblores, vientos zondas, corrió agua en las acequias anegadas. Pasaron gobiernos, hubo derechos, nuevos trabajos. Pasó una pandemia, apostaste varias veces al amor, como te separaste varias veces, pero volviste a creer. Y como diría el gran John Lennon: “All you need is love” (todo lo que necesitas es amor).

Tropiezos, zancadillas, risas, llantos y esperanzas. Siempre esperanzas.

Y en San José siempre creyeron en ella. A pesar de los golpes y de los momentos vividos. A pesar de que el último grito de campeonato – en 1996, hace 27 años- era una espina clavada en esa esperanza.

Llegó un nuevo siglo. Pasaron nombres; algunos rutilantes inclusive. Tantos torneos en los que el Atlético Argentino parecía al fin ponerle fin a la postergación de no sumar un nuevo título en su rico historial. Ese que cuenta que desde que nació como el José Néstor Lencinas y luego mutó en Nacional Footbal Club, Nacional-Vélez Sarsfield- Pacífico. El que sumó ocho estrellas.

Pero el viejo y el nuevo hincha miraba con preocupación el almanaque. Dos décadas y monedas de un Siglo XXI esquivo de festejos. En el que para colmo hubo nuevos descensos y pese a que se jugaron torneos federales, la alegría nunca era completa, era siempre ajena.

Por eso ayer en Andes Talleres, el Atlético Argentino jugaba mucho más que una final. Era una cita con su historia. Con la chance de cortar la sequía. De mandar al tacho el “si querés dar la vuelta, no te quedes con ganas hay una calesita en la c…”.

En el que inclusive los primos de departamento como el Gueyma, el Canario, los Sindicalistas del CEC, hasta le mojaron la oreja enrostrándole vueltas olímpicas.

Y a pesar que el plantel que ayer se coronó campeón, no le correspondía el peso de las frustraciones pasadas, en su epidermis sentía la misma espina que los tantísimos hinchas que poblaron el estadio de Andes Talleres, en una cancha lejos de ser la ideal para una final. En un suelo desparejo y pelado, difícil para dar dos pases seguidos.

En ese contexto, la Academia metió y jugó y se hizo protagonista ante un rival como Fadep que tampoco se sintió cómodo. Pero el mérito de Argentino fue no dejarlo pensar a un rival de buen pie, que por algo anda muy bien en el Regional Amateur y se había coronado en el Torneo Apertura.

El Atlético entró con la convicción del que quiere ganar una final y que ni remotamente pensaba en los penales.

Así acechaba cuando Luciano Villalobos y Ricky Herensperger armaban juego. Y cuando subía Chacón. Y cuando Guzmán chocaba contra los centrales de la Fundación

Pasó el primer tiempo sin goles, pero con la sensación que Argentino había sido superior a su rival.

Y en el complemento, encontró la tranquilidad. El remate de un hombre albiceleste dio en el brazo de un defensor rival adentro del área. El árbitro Matías Fernández, de correcta labor no dudó pese a los airados reclamos de los hombres de Fadep. Penal.

Nicolás Chacón, uno de los mejores hombres de Argentino ayer, le entró con zurda a la derecha del arquero González, quien eligió el otro palo. Gol que se gritó con todo en la popular Este y la Sur colmada de colores albicelestes. Y en todo un departamento.

Faltaba media hora de juego que se le hizo cuesta arriba a los Torrico´s boys pese a que asumieron otra actitud al ver que el reloj apuraba. Argentino esperó en su campo y defendió con uñas y dientes la victoria parcial, aunque, sin acertar el contragolpe que le hubiese otorgado una mayor tranquilidad.

Y llegó el final. Festejado hasta el paroxismo por el pueblo académico.

Atlético Argentino campeón del Torneo Clausura. El domingo próximo los mismos rivales volverán a definir el título anual de la Liga Mendocina. Pero qué importa eso, dicen los hinchas de la Academia.

El viejo Taladro, los Boli Stones, la Banda de San José, la comunión entre los hijos de inmigrante boliviano y del Tano y gallego, del feriante que echó raíces en San José y sus alrededores armaron una fiesta necesaria. La fiesta de los que siempre tienen esperanzas vivas.

Recuadro

La novena estrella de Atlético Argentino

1934 (Como Nacional Footbal Club)

1941 (Como Nacional/ Vélez Sarsfield Pacífico)

1942 (Como Nacional/ Vélez Sarsfield Pacífico)

1943 (Como Nacional/ Vélez Sarsfield Pacífico)

1948: Atlético Argentino

1959: Atlético Argentino

1995: Atlético Argentino

1996: Atlético Argentino

2023: Atlético Argentino (Torneo Clausura)