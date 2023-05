Desde los 12 pasos, Gimnasia quedó eliminado ante All Boys

Gimnasia y Esgrima de Mendoza cayó ante All Boys, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El triunfo del Albo fue por penales, luego de un magro 0 a 0, donde los mendocinos pudieron haberse ganado en los 90, pero les faltó profundidad.

El inicio del encuentro fue típico de Copa Argentina. Disputado en la mitad de la cancha, con pocas situaciones de gol y con mucho roce. Gimnasia por momentos fue más prolijo en el manejo de la pelota, aunque no estuvo lo suficientemente fino como para inquietar al arquero Lisandro Mitre.

Al margen de esto, lo más claro fue para el Albo en los primeros cinco minutos, cuando Matías Muñoz probó la resistencia de Brian Olivera con un disparo potente desde afuera del área.

Ya en el complemento, todo indicaba que los equipos arriesgarían, sin embargo All Boys se enamoró del empate y especuló con los penales. Gimnasia, en tanto, no tuvo la eficiencia para romper el cero y la definición desde los 12 pasos fue inevitable.

La serie arrancó con Muñoz para All Boys y Olivera le atajó su disparo. Para Gimnasia, Bersano no pudo con Mitre y todo seguía 0 a 0.

En la segunda tanda, Zárate pateó al medio y convirtió, mientras que Castro igualaba para el Lobo. 1-1.

Tercer penal: Bobone y Olivares anotaron para sus respectivos equipos con mucha categoría. 2-2.

Cuarta tanda: Pardo fue para All Boys, venciendo a Olivera que no acertó. Nasta en Gimnasia no pudo ante Mitre, luego de un disparo a media altura. 3-2 para el Albo.

Quinto penal: Gatti puso el 4-2 que terminó siendo final y clasificación de All Boys sobre Gimnasia, luego de un flojo encuentro. Ahora, los de Floresta enfrentarán a Estudiantes de La Plata en 16avos.