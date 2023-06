De musa de Sabina a querer presidir Boca: la historia de la Paula más famosa

“De González Catán en colectivo, a la cancha de Boca por Laguna, va soñando hoy ganamos el partido, la niña de los ojos de la luna”. Joaquín Sabina se ganó al público Xeneize con ´Dieguitos y Mafaldas´, una de sus canciones más populares, que tiene a Paula como protagonista.

El apellido de Paula es Seminara, es fanática del club de La Ribera, maneja una agrupación y sueña con ser presidenta de la institución.

En diálogo con TyC Sports, resaltó: “Quiero ser presidenta de Boca. Voy a trabajar para eso, no sé cuándo. Estoy en el espacio de Jorge Reale y Diego Lajst. Ellos me vinieron a buscar por la nota que salió en La Nación el año pasado, cuando presenté el libro en donde expresé que quería ser presidenta y la verdad es que sentí un reconocimiento a mi trabajo”.

Tiene a cargo una filial Xeneize en La Matanza desde 2009 y recalcó que “fue algo revolucionario porque hicimos mucho trabajo social, deportivo y cultural. Después de eso comencé a trabajar en el Departamento de Filiales y luego en el 2011 me ofrecieron llevar adelante la Secretaría de la Mujer. En aquel momento no era tan normal que la mujer participara, se puede decir que lo mío fue como el antecedente de las áreas de Género”.

Con respecto a las medidas iniciales que tomaría si fuera parte del gobierno, expresó: "Primero, me gustaría un estadio nuevo. Me parece que esa hoy es la problemática más importante. Ya el templo quedó chico para la cantidad de fieles. Segundo, abriría el club para la participación de todos. No sólo a los que participaron políticamente de mi espacio. El club es de todos. Tercero, a mí me toca mucho lo social y creo que Boca necesita más apertura para el barrio. Y cuarto, trataría de cerrar la grieta que quieren instalar entre los socios e hinchas de Boca que en definitiva solo beneficia a unos pocos y perjudica al club. Cuando escucho por ejemplo a Román decir ‘recuperamos el club’ o cuando dice ‘ahora nos toca a nosotros, ellos estuvieron 20 años’. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué significa recuperar el club? La verdad es que desde ese lugar no se puede construir. Te ponen a elegir si sos riquelmista, si sos macrista. Es blanco o es negro y creo que nosotros podemos ser una opción diferente para cerrar esta grieta definitivamente”.

Su vínculo con Joaquín Sabina, según comentó una vez en otra entrevista fue de “casi 2 años. Nos conocimos en un recital, pero después el vino a grabar el disco con Fito Páez y ahí tuvimos una relación más fluida. Viajamos a México y a España, hasta que se terminó la relación”. Sin embargo, quedó inmortalizada en una de las grandes canciones del poeta y cantautor.