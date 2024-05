Darío Alaniz sobre su despido del Lobo mendocino: "Me siento dolido por las formas"

El ahora ex DT de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Darío Alaniz, se refirió a su salida del club en una entrevista con el programa Minuto 91, que se emite de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 por Ciudadano News 91.7 FM.

Alaniz, que no esperaba esta decisión, dejó en claro su sorpresa y descontento con la manera en que se manejó su desvinculación. Cabe recordar que el equipo mendocino ya ha contratado a Ezequiel Medrán como su nuevo entrenador.

"Con mi cuerpo técnico estamos sorprendidos por la decisión del club de terminar con nuestro vínculo", comenzó Lechuga. "Habíamos enderezado la campaña. Creo que mejoraron los resultados. Pero bueno, es una decisión del presidente y de los dirigentes", amplió.

Alaniz también hizo hincapié en la falta de formalidad en su posición durante su tiempo en el club. "Siempre fuimos interinos. Nunca nadie salió a decir que yo y mi cuerpo técnico nos hacíamos cargo del equipo de manera oficial".

"Tuvimos que mejorar al plantel desde lo físico. Luego sacamos varios resultados positivos. Me parece que el equipo estaba funcionando bien. Por eso me sorprende la decisión del presidente (Fernando Porreta)", siguió.

La forma en que se le comunicó su salida también fue un punto de dolor para el entrenador. "Al día siguiente del partido con Deportivo Morón, nos comunicaron que habían tomado la decisión de concluir el ciclo y que el miércoles empezaba un nuevo cuerpo técnico. Me hubiera gustado que el presidente me lo diga en la cara", expresó, subrayando su descontento con la manera indirecta en que se manejó su salida. "Me siento dolido. Sobre todo por las formas. La mayoría de los jugadores también querían que siguiéramos".

Finalmente, Alaniz mencionó una oferta reciente que recibió del Atlético Club San Martín. "Me llamaron el pasado martes para ir a San Martín. Les respondí que por el momento no. Agradezco el llamado", concluyó.