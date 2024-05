Daiana San Román asumió en la Federación Mendocina de Box

Daiana San Román se transformó en la primera mujer en acceder a la presidencia de la Federación Mendocina de Box.

La China llegó con total consenso al cargo de la entidad de calle Mitre y sucederá en el cargo al ahora ex presidente Sergio Carreño.

La comisión directiva quedó integrada de la siguiente manera: Presidenta: Daiana San Román; Vicepresidente primero: Rafael Manzur; Vicepresidente segundo: Maximiliano Rivera; Secretario General: Oscar Gualpa; Prosecretario: Luis Aramburu; Secretaria de actas: Luciana La Spada; Tesorero: Pablo Mansur; Protesorera: Luciana Robles; Intendente: Jorge Pandolfino.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el voto que me brindaron y por confiar en este equipo de comisión que estuvo acompañando a Sergio (Carreño) desde hace dos años y desde el cual crecí como dirigente para continuar con la visión que tuvimos en aquellos inicios en el 2022”, dijo San Román ni bien asumió el cargo.

“Quiero contarles que vamos a continuar trabajando de manera organizada como lo venimos haciendo, centrando nuestras bases en mantener y mejorar el boxeo mendocino en todos sus aspectos, desde lo deportivo hasta la institucional” aseveró la nueva presidente de la Federación Mendocina de Box.

"También quiero agradecer a Roberto Alaniz, que pese a que ya era grande, me motivó para que boxeara a nivel competitivo y pude sacarme esa "espinita" que una tiene en el deporte y hacer varias peleas y ser campeona del Torneo Vendimia y subcampeona del Guantes de Oro en 2017".

Su entrada al boxeo fue tan inusual como su elección para presidir de la entidad madre del boxeo de Mendoza. "Quien me enseñó a amar al deporte y en especial al boxeo fue mi mamá. Allá en Río Negro tenía 16 años y comencé a boxear. Luego dejé para comenzar al jugar al básquet", recordó.

"En mi casa siempre se respiró deporte, mi mamá me inculcó esta pasión. Luego me vine a Mendoza a los 19 años a estudiar, y comencé con el básquet y ya de grande me enamoré del boxeo y de Mendoza. Acá conocí a mi pareja, Jimena Torres, nos casamos y vivimos muy felices respirando deporte. Jimena es Profesora de Educación Física y Jueza de Basquetbol del CABM -Colegio de Árbitros de Basquetbol de Mendoza- y me apoya incondicionalmente en el boxeo", concluyó la nueva presidenta quien además es kinesióloga.