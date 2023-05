En un partido con muchas situaciones, Boca le ganó a Tigre en La Bombonera

En una Bombonera repleta, con más 54 mil espectadores, Boca le ganó 1 a 0 a Tigre, partido correspondiente a la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol. El único tanto lo marcó Miguel Merentiel. Fue un triunfo con sabor a poco. Contó con innumerables situaciones para estirar la diferencia, pero la falta de eficacia de sus jugadores no se lo permitió.

Con un equipo que tuvo varios regresos, como los de Javier García, Equi Fernandez y Miguel Merentiel, el conjunto de Jorge Almirón volvió a ganar y mejoró la pobre imagen que había dejado frente a Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas por Copa Libertadores.

Sergio Romero, Facundo Roncaglia, Martin Payero, Pol Fernández, Darío Benedetto y Nicolás Briasco, que habían jugado cinco días antes en Colombia, les dejaron sus lugares a García, Marcelo Weingandt, Bruno Valdez, Equi Fernandez, Varela y Merentiel. Solo cinco repitieron: Nicolas Figal, Frank Fabra, Cristian Medina, Luis Advíncula y Sebastián Villa.

Boca inició el partido con dos líneas de cuatro más Villa y Merentiel arriba. Asimismo, su contrincante se paró con el mismo esquema, pero con Retegui y Colidio, ambos con pasado xeneize, en la ofensiva. El dueño de casa arrancó imponiendo su juego y siendo amplio dominador del juego. Tigre, por su parte, intentó presionar en la salida del rival para apelar a los errores defensivos, pero cuando recuperaba el balón le costaba generar jugadas de peligro.

La primera ocasión de gol fue a los cuatro minutos, con un disparo de zurda de Advíncula que pegó en Abel Luciatti y la pelota se fue al tiro de esquina, besando el palo izquierdo de Gonzalo Marinelli. A partir de esa jugada, el conjunto de la Ribera se paró en campo rival y la visita no pudo pasar la mitad de cancha.

La segunda situación también fue para el local. Pase de Equi Fernandez para dejar al peruano mano a mano con Marinelli, pero el mediocampista no pudo definir, ya que antes se interpuso el defensor Martin Ortega y mandó la pelota al córner. De esta pelota parada, llegó el primer tanto. Tras un centro de Villa, a Marinelli se le escapó la pelota y se le dejó servida a Merentiel para que pueda definir sólo frente a los tres palos.

De esta manera, el Xeneize logró ponerse en ventaja e inmediatamente pasó a dominar el juego con tanta claridad como hace tiempo no pasaba. En tanto, el Matador sintió el cimbronazo y no podía salir del letargo emocional que le causó quedar en desventaja a tan poco tiempo de haber arrancado el partido. Esto provocó que cometa muchos errores no forzados en defensa y le generó innumerables ocasiones de gol al local que no supo aprovechar por falta de puntería.

El mediocampo xeneize estuvo integrado por Advíncula, Medina, Varela y Equi Fernández. Este cuarteto ganó la mitad de cancha, que fue la clave para hacerse de la pelota y manejar los tiempos del partido. Los cuatro se complementaron muy bien, con mucha movilidad e intensidad. En el centro del campo, cuando Medina salía a presionar, rápidamente Varela se metía como volante central, y Equi se soltaba como un enganche. Además, el peruano fue el encargado de hacer el carril derecho hasta convertirse, por momentos, en un extremo con llegada al gol.

En los 45´ iniciales, las llegadas de riesgo fueron para el equipo de Almirón, pero la falta de puntería hizo que no pueda estirar la diferencia. Tras abrir el marcador, Merentiel lo tuvo en dos oportunidades. En la primera, armó una jugada personal, giró, se acomodó y sacó un remate bombeado que dio en el ángulo del arco defendido por Marinelli. En la segunda, lo tuvo de cabeza, pero la brillante respuesta de arquero rival lo evitó.

En el complemento, el local bajó la intensidad pero no la búsqueda de ir por otro gol más. Con un Villa apagado, Advíncula fue la carta más importante para atacar por la banda derecha y Medina se transformó en el motor de este equipo. El mediocampista presionó, adelantó al equipo, elaboró juego, se movió por todo el frente de ataque, se mostró preciso con la pelota en los pies e hizo los relevos en la línea media.

Luego, llegaron los cambios Sebastián Medina por Castro, Blas Armoa por Garay, Agustín Cardozo por Prediger y Lucas Menossi por Molinas. A partir de ese momento, se hizo de ida y vuelta. Mejoró Tigre, ya que adelantó sus líneas, pero se acordó tarde de ir a buscar el empate. El dueño de casa, por su parte, continuó presionando con la idea de sorprender y agarrar mal parado a su contrincante para sentenciar el encuentro.

Finalmente, fue 1 a 0 para el local. La victoria trae un poco de calma, y un cambio de imagen para volver a enderezar el rumbo con la idea de sumar puntos y terminar entre los tres mejores de la tabla anual de posiciones para poder clasificarse a la Copa Libertadores ´24, sin depender de su actuación en la edición actual.

Síntesis

Boca: Javier García; Marcelo Weingandt, Bruno Valdez, Nicolas Figal, Frank Fabra; Luis Advíncula, Cristian Medina, Alan Varela, Equi Fernandez; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Ortega, Víctor Aguilera, Abel Luciatti y Lautaro Montoya; Héctor Garay, Sebastián Prediger, Aaron Molinas y Alexis Castro; Facundo Colidio y Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Goles: 13´ Merentiel (BO),

Cambios ST: 15' Sebastián Medina por Castro (T); Blas Armoa por Garay (T); 19' Martín Payero por E. Fernández (B); Luca Langoni por Advíncula (B); 21' Agustín Cardozo por Prediger (T); 27' Esteban Rolón por Varela (B); Luis Vázquez por Merentiel (B); 33' Lucas Menossi por Molinas (T); 45' Juan Ramírez por Medina (B).

Árbitro: Nicolas Ramírez.

Estadio: Alberto J. Armando