Cavani: "No soy partidario del VAR desde hace mucho"

El delantero uruguayo Edinson Cavani dejó definiciones importantes sobre la actualidad del Xeneize en el "Canal oficial de Boca" tras el empate 0-0 ante Talleres de Córdoba.

El atacante a quien le anularon un tanto a instancias del VAR se refirió en contrario a la tecnología en el fútbol.

"Vi la jugada del gol, fue muy confuso y eso al fútbol le quita espontaneidad. No soy partidario del VAR desde hace mucho. Nosotros nos equivocamos jugando y tenemos un entrenador que nos puede juzgar y dejar fuera. Y si nos equivocamos con un golpe o una actitud desmedida, hay un árbitro que nos juzga", sentenció el goleador.

"Los árbitros son seres humanos y se pueden equivocar. Prefiero que pase eso en una jugada rápida a que alguien desde una computadora que no está en el lugar tome una decisión. No tenemos las herramientas de tecnología para tomar ciertas medidas. Se ven imágenes con líneas trazadas en diagonal, son cosas que no dejan nada y hace que el fútbol pierda su esencia. No lo digo por lo del gol, siempre dije que prefiero el fútbol sin VAR", manifestó el internacional charrúa.

"A la gente no le das una certeza, si tenés una cámara que realmente muestra lo que pasa, publicalo, mostráselo a la gente. Las imágenes que se han difundido últimamente no son claras, despiertan confusión y quilombo", agregó el Matador en la entrevista.

"Ese tipo de cosas son las que dañan el fútbol y no le hacen bien. En vez de traer una solución, trajeron una herramienta que no la hemos sabido usar o no la estamos utilizando como la tenemos que usar. Entonces está dañando el fútbol. A mí es algo que no me ha gustado y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo", enfatizó el hombre nacido en Salto de Uruguay.

En relación a lo que se viene, el delantero de Boca analizó el duelo del miércoles ante Nacional de Potosí por la Conmebol Sudamericana: "Hay un objetivo que es pasar como sea y si hay otra llave, se tendrá que jugar. El objetivo siempre fue clasificar primero, pero esto es fútbol y está todo abierto. Va a ser difícil por cómo están dadas las cosas".

"Cuando un presidente ha sido futbolista y el club donde estás tiene su historia, es inevitable cuando te cruzás no hablar de fútbol. Es inevitable que salga el tema fútbol y hablamos de cosas que pasan y que se necesitan. Tenemos una buena relación desde hace un tiempo. Con Román tenemos un acercamiento desde antes de venir al club, así que ahora que estamos más cerca, cuando nos cruzamos charlamos del fútbol argentino, de la proyección de los futbolistas", agregó el uruguayo respecto a Riquelme.

Por último, les tiró un mimo a los hinchas Xeneizes: "No es necesario que Cavani lo diga: ellos demuestran solos su pasión. Es un mundo aparte el mundo Boca, un mundo que uno que hoy está adentro lo disfruta y lo vive como si fuera hincha de toda la vida, porque te transmiten el deseo de ganar. Qué lindo que te tengan de ídolo. Significa que has hecho la cosas bien en el deporte y en la vida".