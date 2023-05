Bielsa comparó el fútbol con el matrimonio

Marcelo Bielsa tuvo su primer cara a cara con los medios de comunicación como DT de Uruguay, tarea poco sencilla para él ya que no suele tener buena relación con los periodistas. Allí dejó frases importantes sobre esta nueva etapa en su carrera, el título de Argentina en Qatar y lo que buscará de los jugadores Charrúas.

Su llegada a Uruguay

"No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes. Uno son los jugadores que posee Uruguay, el otro es el destinatario del trabajo de una selección, que es el ciudadano a pie del país del que se trate".

El fútbol, periodistas y dirigentes

“Creo que los entrenadores, los periodistas y los dirigentes somos lo peor del fútbol. El fútbol tiene cada vez más adeptos y cada vez se parece menos a lo que permite que un hincha se enamore del juego. Los resúmenes de 3 minutos son como si uno viviera con la esposa solo los sábados a la noche, así no hay matrimonio que fracase. Ver fútbol en highlights es eso”.

Principal objetivo en Uruguay

"Una cosa es la ilusión y otra la toma de conciencia. Hay países que, si toman conciencia de su poderío, de su potencial, tienen menos posibilidades de construir a través de la ilusión. Hay otros países que la toma de conciencia los autoriza a pensar en lo máximo y no es una ilusión, sino una realidad. Y hay países que combinan las dos cosas, que tienen recursos y antecedentes potenciados por la fantasía, la ilusión. Uruguay es este último grupo: puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía".

El título de Argentina en Qatar 2022

"Obviamente soy argentino, estoy orgulloso de serlo, me gusta. Amo al fútbol de mi país y más allá de que soy hincha de fútbol, el otro día escuchaba una frase de Martino, que decía que cuando va a ver a Newell's no le importa si juega bien o mal, quiere que gane. No se pone a analizar. Los hinchas queremos que gane nuestro equipo. Yo quería que Argentina saliera campeón del mundo de cualquier manera y después analizaríamos. Por supuesto que la recompensa que Messi obtuvo es una recompensa mucha más vinculada a su paciencia, a su aguante, que a sus recursos que obviamente son extraordinarios".