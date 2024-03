Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia por Copa de la Liga 2024: día, hora y TV

Este sábado, Atlético Tucumán recibe a Independiente Rivadavia en el marco de la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional, Zona A. Sin dudas un partido clave, no tanto por este torneo, sino pensando a futuro.

Día, hora, árbitro y TV

El encuentro se disputará este sábado 16 de marzo desde las 21.30 en el estadio Monumental José Fierro con el arbitraje de Jorge Baliño y la televisación de Espn Premium.

Cómo llegan

El presente de ambos es muy complejo. Atlético Tucumán lleva dos derrotas en fila (0-3 vs. Banfield y 1-4 vs. Talleres) y no ha podido ganar en lo que va del año, producto de cinco empates y cinco caídas.

Independiente Rivadavia, en tanto, tiene uno de los récords más negativos del último tiempo, con 7 derrotas en fila, algo poco común en el presente del fútbol argentino.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: José Devecchi; Agustín Lagos, Francisco Flores, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Justo Giani, Joaquín Pereyra; y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli, Gonzalo Ruiz Días, Francisco Petrasso, Tiago Palacios, Mauro Maidana; Ezequiel Ham, Gastón Gil Romero, Tobías Ostchega, Joel Soñora; Matías Reali y Federico Castro. DT: Martín Cicotello.