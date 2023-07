Así es la foto de Lionel Messi con la camiseta del Inter de Miami

Lionel Messi generó furor en Estados Unidos luego de contar oficialmente que durante la próxima temporada jugará en el Inter de Miami. Luego de eso, el futbolista decidió tomarse unas vacaciones en familia y pronto será presentado en un evento especial.

Si bien hay muchas expectativas sobre su presencia, ya hay fotos que muestran al capital de la Selección con la camiseta rosada, clásica del equipo estadounidense. La indumentaria se luce en varios locales deportivos y hasta se conoció que desde el club decidieron cambiar su slogan de "Impossible is nothing" ("Nada es imposible", en inglés) a "Impossible is coming" ("Lo imposible está llegando").

De esta manera, la casa de Adidas de Nueva York, ya luce cartelería con el rosarino enfundado en los colores de su nuevo equipo y a pesar de que la camiseta no está todavía a la venta -porque faltaría el acuerdo económico- se especula que haya millones de ventas en su lanzamiento.

La locura que genera Messi es descomunal que llegó a provocar un aumento desmedido de los precios de entradas para partidos en los que el futbolista debería jugar.

La presentación oficial de Lionel Messi en el Inter de Miami

Según trascendió, Messi viajará a Estados unidos entre el 14 o 15 de julio en donde se reunirá con los dirigentes, firmará su contrato por tres temporadas (con cláusula de salida al final del segundo).

La presentación oficial sería en el DRV PNK Stadium, hogar transitorio del club mientras construye su estadio. Allí, se espera que el astro salga a la cancha ante 21 mil personas alentando con la camiseta número 10.