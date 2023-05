Argentina vs Nigeria por el Sub 20: día, hora y por dónde verlo

La Selección argentina Sub-20 recibirá este miércoles a Nigeria, en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría. La previa completa, en esta nota.

Día, hora y TV

Argentinos y nigerianos se enfrentan este miércoles 31 de mayo desde las 18.00 en el Bicentenario de San Juan. Dicho partido se podrá disfrutar por las pantallas de la TV Pública, TyC Sports y D Sports.

Cómo llegan

Argentina fue el mejor de Grupo A. Ganó sus tres partidos (vs Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda) y dejando una gran imagen en el último encuentro, en el 5-0 vs los All Whites.

Nigeria, en tanto, después de vencer a República Dominicana e Italia, cayeron en su última presentación vs Brasil y terminaron en el tercer lugar de la zona D por diferencia de gol. De todas maneras, se espera un encuentro muy parejo ante los dirigidos por Mascherano.

Probables formaciones

Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Valentín Barco; Mateo Tanlongo o Federico Redondo, Máximo Perrone o Federico Redondo, Valentín Carboni; Luka Romero, Brian Aguirre y Alejo Veliz. DT: Javier Mascherano.

Nigeria: Kingsley Aniagboso; Daniel Bameyi, Benjamin Fredrick, Abel Ogwuche, Solomon Agbalaka; Samson Lawal, Daniel Daga, Tochukwu NNadi, Sunday Jude; Salim Fago Lawal y Ibrahim Muhammad. DT: Ladan Bosso.