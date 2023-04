Almirón fue presentado en conferencia de prensa: "Estoy en un gran momento"

Jorge Almirón fue presentado este lunes ante los medios de comunicación como nuevo entrenador de Boca Juniors. En la mañana conoció al plantel, dirigió la práctica y, por la tarde, se manifestó en conferencia de prensa. Repasamos sus principales declaraciones.

Cuando le consultaron sobre el famoso Mundo Boca, Almirón comentó: "Voy a tener que experimentarlo, no queda otra. Creo que ningún entrenador está preparado para estar acá. Ahora estoy más templado que antes, cuando en la vida uno no va bien, se hace más fuerte. Tenés que tener la suerte de llegar y tener buenos jugadores, porque son los responsables de que vaya bien. Por eso es fundamental armar un equipo".

En la noche del domingo, observó al Xeneize en la caída ante Colón, a lo que agregó: "Herrón no quiso arriesgar a los jugadores porque sabía que venía un técnico nuevo y quería que estén en condiciones. Hoy hablé con Mariano y me dijo eso, es para resaltar. Pensó en el club, en los jugadores. La verdad que lo tuvo muy en cuenta, eso habla de que el club está rodeado de gente buena".

Mientras que, ante la consulta sobre sus últimos trabajos, opinó que "los resultados no fueron tan buenos como en Lanús, pero el proceso con los jugadores fue bastante nuevo. Tengo un análisis personal sobre eso. Cuando estuve en los clubes lo hablé. Hoy estoy en un gran momento y estoy preparado para esto. Yo sabía que iba a llegar a Boca en algún momento, era un deseo personal muy fuerte. Hace dos años me saqué una foto acá cerca, ahora como entrenador la voy a subir para mostrar lo que me representa estar acá".

Finalmente, resaltó cuál es el primer objetivo en Boca: "Vamos a tratar de corregir el funcionamiento. Sobre todo, recobrar la confianza y qué mejor que el partido con San Lorenzo para hacerlo pronto".

Almirón tendrá su debut el próximo miércoles desde las 16.30 (podría haber cambio de horario) ante el Ciclón en el Nuevo Gasómetro, único escolta de River.