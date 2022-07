VIDEO | Cómo Edward Hopper y "The Batman" nos acercan a la soledad

En marzo de 2022 llegó a las salas de cine "The Batman" dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. La película no pasó desapercibida para la crítica, pero mucho menos para quienes añoraban a un personaje más ochentoso e incluso para los historiadores del arte y el por qué está claro, si es que se sabe observar.

En esta nueva versión de "El caballero de la noche" existe una clara referencia, por parte del director de fotografía, Greig Fraser, a uno de los pintores más famosos de todos los tiempos Edwar Hopper, pero eso no es todo la referencia visual también se puede unir al cómic de Frank Miller Batman: Año Uno.

Lo que está en claro es que tanto Frank Miller como Greig Fraser basaron uno de sus escenarios en la obra de Hopper, un pintor estadounidense nacido en 1882, que hasta el su muerte en 1967 se dedicó a retratar la soledad en la vida estadounidense contemporánea. El artista estuvo una temporada en Europa y en su regreso a los Estados Unidos abordó temas relacionados con la vida cotidiana y urbana de Nueva York y también de los acantilados y playas que se encuentran cercanos a Nueva Inglaterra.

Las escenas salidas de la imaginación de Edward Hopper se destacan por presentar alineación en sus temas, falta de comunicación, soledad, ensimismamiento y quizá tristeza.

Obra "Noctámbulos" - 1942

“Noctámbulos” es una de las obras más importantes de Hopper y quizá uno de los más reconocidos del arte de los Estados Unidos. Quizá es la pintura más famosa del artista y en la actualidad se encuentra en la colección permanente del del Instituto de Arte de Chicago.

En esta representación Edward Hopper intenta plasmar el desánimo y la desesperación que sentían los ciudadanos americanos, justo después del ataque del Pearl Harbor. Los personajes no interactúan entre sí, no miran a nadie; no viven: sobreviven.

Quizá este sentimiento es el que ha inspirado tantas menciones por parte de otros artistas y lo que lo hace tan atractivo. La obra es hipnótica y sigue vigente, quizá porque el mundo desde 1942 no ha cambiado tanto, ¿no?