'The Last of Us': tráiler, estreno y elenco de la nueva serie de HBO

HBO presentó el primer adelanto oficial de su nueva superproducción The Last of Us, basada en el videojuego homónimo de PlayStation.

La serie transcurre en un futuro distópico en el que la civilización moderna ha caído dos décadas atrás. En esta ficción Joel (Pedro Pascal), es un experimentado superviviente, que es contratado para sacar de contrabando a la joven Ellie (Bella Ramsey) de una opresiva zona de cuarentena.

The Last of Us muestra el brutal y desesperado viaje de los protagonistas por todo Estados Unidos, intentando sobrevivir a los peligros de un mundo post-apocalíptico.

En el tráiler, revelan que la primera temporada de la serie se podrá ver en HBO Max y en televisión a partir de 2023.

Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Graham Greene (Marlon), Elaine Miles (Florence), Ashley Johnson y Troy Baker completan el elenco.

La producción fue escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann.