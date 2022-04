Sirius presenta un tributo a The Alan Parsons Project

Sirius es el nombre que eligió la banda inglesa The Alan Parsons Project para una de sus más populares canciones. Y esa misma denominación tomó la agrupación mendocina que rinde tributo a la icónica banda, conformada en 1975, por el productor, ingeniero y compositor Alan Parsons y el productor ejecutivo, compositor y vocalista Eric Woolfson.

Y esta jueves, a partir de las 21.30, la agrupación mendocina se presentará por primera vez en el Teatro Independencia (Espejo y Chile de Ciudad) con un repertorio que tributa a la banda que le da su nombre.

Jorge Luis Garín (voz), Denise Alfonzo (voz y flauta traversa), Willy Moreno (voz y guitarra), Eduardo Gabriel Vega (batería), Eduardo Aranguez (vientos - percusión), Nelson Hämmerle (bajo), Abel Villegas (teclados), Federico Prieto (guitarra) y Jorge Quiroga (teclados) integran Sirius.

The best of The Alan Parsons Projetc es el nombre completo del espectáculo que brindarán este jueves, y que tiene un valor de $500. Las entradas ya están a la venta, a través de Entrada Web o el mismo día de la función, desde la 18, en la boletería del Independencia.