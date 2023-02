Se viene la Segunda Degustación “Paseo del Vino”

La Segunda Degustación “Paseo del Vino” está enmarcada en el calendario vendimial nacional y contará con numerosos artistas en escena. Nuevamente el bonarda, vino emblema de San Martín será el protagonista que reciba a vecinos y turistas, en dos noches que tendrán degustaciones, gastronomía, música y mucho color.



Así, el viernes 24 y sábado 25 de febrero se realizará en el Paseo de la Patria, la Segunda Degustación Paseo del Vino en San Martín, organizado por el Plan Bonarda de la Municipalidad y el Gobierno de Mendoza, en conjunto con bodegas y emprendimientos regionales.



Ambas jornadas comenzarán a las 20.30y habrá además espectáculos artísticos, coctelería, cocina, food trucks y DJs. La entrada es libre y gratuita, aunque se puede adquirir en entradaweb.com.ar y por $2.500, un voucher con cinco degustaciones y de obsequio una copa.



Daniel Llaver, referente del Plan Bonarda, y diputado provincial, recordó que “esta actividad es política de Estado. Con el apoyo del intendente Raúl Rufeil y de algunas empresas privadas, vamos a realizar la degustación Paseo del Vino, no solo como una celebración a nuestro varietal, sino como una estrategia de apoyo al sector productivo y económico, mediante acciones que fomenten el consumo en momentos tan adversos para la vitivinicultura, y además potenciando el circuito turístico de toda la zona este de Mendoza.”



Participarán del evento más de 40 bodegas de todo el país, que darán a conocer su amplia variedad de vinos. El viernes 24 actuarán artistas como Esperanza Careri y el conjunto de Danzas Urbanas From The Top. También estarán sobre el escenario Karim Sar Sar, Menduko, artistas circences, Ruido Casette y el DJ Marcelo Grilli.

El sábado 25 se presentarán Simón Péndola, Pasado Verde, La Banda Viajera, artistas circenses y Marco Polo. En todos los casos, está prevista una oferta gastronómica.



La entrada es libre y gratuita, quienes deseen disfrutar de las degustaciones pueden adquirir el voucher mediante en www.entradaweb.com.ar