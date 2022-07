Kendrick Lamar es uno de los artistas más nominados

Este martes, MTV anunció los nominados a sus premios, que se entregarán el 28 de agosto en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Los fanáticos podrán votar a sus favoritos a través de vote.mtv.com.

Kendrick Lamar, Lil Nas X y Jack Harlow lideran la lista de candidatos, con siete nominaciones cada uno, mientras que Bad Bunny hace historia al ser el primer latino ternado en la categoría 'Artista del Año'.

Bad Bunny sigue haciendo historia

El Conejo Malo buscará quedarse con la estatuilla más prestigiosa, por la que también competirán Lil Nas, Jack Harlow, Drake, Ed Sheeran, Harry Styles y Lizzo.

Styles y Doja Cat recibieron seis nominaciones cada cual, mientras con cinco están Sheeran, Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Tayler Swift y The Weeknd.

Entre los artistas hispanohablantes nominados también están Rosalía, en la categoría de mejor colaboración por La fama con The Weeknd, mientras que en la categoría de música latina compiten Anitta por Envolver, Bad Bunny por Tití me preguntó, Becky G y Karol G por Mamiii, Daddy Yankee por Remix, Farruko por Pepas y J Balvin y Skrillex por In Da Ghetto.

Madonna, quien es la artista más galardonada en la historia de los Premios MTV con 20 victorias, pasó a ser la única en recibir al menos una nominación en cada una de las cinco décadas de los VMAs (como también se les conoce a estos premios, por sus siglas en inglés). La estrella pop recibió su 69a nominación por su 14to álbum de estudio, Madame X.