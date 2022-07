Con el regreso del guitarrista John Frusciante, Red Hot Chili Peppers volvió a tener su formación más conocida, que completan Anthony Kiedis (voz), Flea (bajo) y Chad Smith (batería).

Además, la banda californiana comenzó un proceso de mucha productividad musical y, en este 2022, lanzó el disco Unlimited Love. Y eso no será todo lo que se escuchará de los Red Hot este año, ya que ahora anunciaron el estreno de Return of the Dream Canteen, un nuevo álbum de estudio que verá la luz antes del 2023.

"Fuimos en búsqueda de nosotros mismos como la banda que de algún modo siempre hemos sido. Solo por diversión, improvisamos y aprendimos varias canciones antiguas. En poco tiempo emprendimos el misterioso proceso de construir nuevas canciones. Una hermosa intromisión química que se había amigado con nosotros cientos de veces a lo largo del camino. Una vez que encontramos ese flujo de sonido y visión, seguimos minando", contaron los integrantes del grupo.

A través de un comunicado de prensa, revelaron que el LP, producido por Rick Rubin, saldrá a la luz el 14 de octubre. "No teníamos motivos para dejar de escribir y rockear. Se sentía como un sueño. Cuando todo estuvo dicho y hecho, nuestro caprichoso amor mutuo y la magia de la música nos habían regalado más canciones de las que pensamos que íbamos a hacer. Bueno, lo descubrimos. Dos álbumes dobles lanzados de manera consecutiva", manifestaron.

"Return of the Dream Canteen es todo lo que somos y siempre soñamos ser. Está lleno. Hecho con la sangre de nuestros corazones", aseguraron en el comunicado.