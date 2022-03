'Nuestra bandera es de muerte': piratas a la vista en HBO Max

Con sus tres primeros capítulos, llegó el 3 de marzo a la plataforma HBO Max Nuestra bandera es de muerte (Our flag means death), una serie que, a través de piratas del Siglo XVIII, hace referencia a temas tan actuales como la crisis de la mediana edad o la necesidad de ser algo más en la vida.

La sitcom creada por el estadounidense David Jenkins y el neozelandés Taika Waititi (ganador del Oscar a 'Mejor guion adaptado' por Jojo Rabbit) está libremente basada en la vida de Stede Bonnet, un adinerado terrateniente barbadense que decidió transformarse en pirata.

Los episodios -de entre 20 y 30 minutos de duración- narran las aventuras de Stede Bonnet (interpretado por Rhys Darbys) quien, en medio de una crisis familiar y personal, abandona su vida, compra un barco al que llama Revenge y contrata a una tripulación de "verdaderos piratas" para lanzarse a la mar.

La serie transcurre en 1717, la edad de oro de los piratas, y expone críticas a las sociedades británicas, inglesas y españolas de la época.

A través de un humor negro y, por momentos absurdo, Nuestra bandera es de muerte también habla de la depresión, de la crisis de mediana edad y de la frustración ante un sistema en el que las personas no pueden ser libres de elegir su vida.

Esta producción original de HBO Max no está repleta de chistes como sucede en Los Simpson, Friends o tantas otras sitcom. La comicidad de la serie se va forjando a través de distintas situaciones y cómo afectan éstas a la psiquis de Stede Bonnet, el Caballero Pirata.

Nuestra bandera es de muerte no es una comedia fácil de disfrutar y seguramente no le gustará a todo el mundo, pero tiene mucho encanto y originalidad. Además, cuenta con un reparto de lujo: Rhys Darbys, Kristian Nairn (Hodor en Game of Thrones), Ewen Bremner (Trainspotting), Joel Fry (Cruella), Vico Ortiz, Rory Kinnear, Guz Khan, Nathan Foad y el propio Taika Waititi, quien interpreta al famoso Barbanegra.

La comedia tiene una primera temporada de diez episodios, que se irán estrenando de a dos o tres por semana durante todo marzo.