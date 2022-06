Nora Lezano presenta 'FAN', su muestra de fotos de rock

Una de las fotografías de Charly García que se podrán ver en la muestra de Nora Lezano

La reconocida fotógrafa Nora Lezano inaugura este viernes, en el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli (9 de Julio y Gutiérrez de Ciudad), su muestra de fotos del rock argentino.

La exposición, que se titula FAN, incluye icónicas imágenes de varios de los máximos exponentes del género en nuestro país, como Fito Páez, Divididos o Charly García.

Junto con esta muestra se podrá disfrutar de otra, titulada Pogo, con fotos de Marcos García, Laura Musere, Pablo Donna, Tati Faingold, Pachy Reynoso y Facundo Serio a artistas del rock mendocino.

Tanto FAN como Pogo se podrán visitar hasta el 6 de agosto, de lunes a sábados y feriados de 9 a 19, con entrada libre y gratuita.

Sobre FAN

Este no es sólo el nombre de una muestra, es la principal operación artística de Lezano, ya que construye su imagen desde la admiración. Ese es su manifiesto y ha demostrado que ese punto de vista no obnubila su mirada, ni cae rendida frente al personaje que retrata sino que, por el contrario, eso le aporta un poder inusitado ya que no necesita copiar la realidad en busca de la autenticidad, sino recrear aquello que la motiva, imaginó y ve.

Conviven en esta selección de imágenes, sus proyectos personales, su vida social, los encargos de trabajo y una combinación de todos juntos.

Sobre Pogo

La muestra integrada por Marcos García, Laura Musere, Pablo Donna, Tati Faingold, Pachy Reynoso y Facundo Serio recorre el camino que une la fotografía con la música, dos disciplinas que han vivido siempre en una conexión permanente.

La artista visual y curadora de la muestra, Vivian Levinson, sintetiza que “Reunimos a seis fotógrafos que visualizan la vitalidad del rock y su impacto social, pero también revela momentos que los seguidores de la música no llegan a ver, desde intimidad del estudio, actuaciones tempranas o en pequeños escenarios de la periferia, músicos de gran impacto que tuvieron influencia en otros estilos”.