Los Fundamentalistas coparon La Pedrera con un show de tres horas

Foto: Luciana Iglesias

En la noche de este sábado, unas 30 mil personas de distintas partes del país -y algunas también del exterior- se dieron cita en el complejo La Pedrera, ubicado en Villa Mercedes, San Luis, para disfrutar de una nueva presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Fanáticos y fanáticas comenzaron a poblar las localidad puntana desde muy temprano y dieron vida a una nueva misa ricotera en la previa de lo que fue el primer show de la banda en Argentina en lo que va del año, luego de las presentaciones en España y de la cancelación del recital que iba a realizarse en Rosario algunos meses atrás.

Cerca de las 17, abrieron las puertas y el público comenzó a poblar lentamente una amplia explanada junto al estadio, donde se montó el escenario en el que, minutos después de las 22, comenzó el espectáculo con dos temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: Ella debe ser tan linda y Maldición, va a ser un día hermoso.

La noche continuó con canciones de la discografía de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: ¿Por qué será que Dios no me quiere?, Vuelo a Sidney y Ostende Hotel; que le dieron paso a los clásicos ricoteros Motor psico, Superlógico y Yo no me caí del cielo.

A lo largo de casi tres horas, la lista de 35 temas fue una mixtura balanceada entre la discografía de Los Redondos y las canciones de los cuatro álbumes de Los Fundamentalistas.

Con la banda tocando en vivo, el Indio Solari tuvo su primera aparición en la noche de Villa Mercedes, a través de las pantallas gigantes, poniéndole la voz a Rezando solo. Después, cantó otros tres temas del repertorio de Los Fundamentalistas: Panasonic y el mundo a sus pies, Encuentro con un ángel amateur y Flight 956.

La interpretación del resto de las canciones se la repartieron los músicos de la banda. El tecladista Pablo Sbaraglia, el guitarrista Gaspar Benegas, las coristas Déborah Dixon y Luciana Palacios, el guitarrista Baltasar Comotto y el saxofonistas Sergio Colombo cantaron la mayoría de los temas, aunque el bajista Fernando Nalé y el trompetista también tuvieron sus momentos vocales.

Había una vez, El charro chino, Todo un palo, El tesoro de los inocentes, Ya nadie va a escuchar tu remera, El pibe de los astilleros, El infierno está encantador esta noche, el inédito Mi genio amor, Todo preso es político, Divina TV Führer, Juguetes perdidos, Mariposa pontiac y el infaltable cierre con el pogo más grande del mundo al ritmo de Jijiji fueron algunos de los temas que más se agitaron por los ricoteros en La Pedrera.

Mensaje del rock

A excepción de un pequeño break, Los Fundamentalista del Aire Acondicionado prácticamente no pararon de tocar durante las tres horas del recital. Ni siquiera dijeron mucho al público. Sbaraglia fue el encargado de saludar y de agradecer a la gente, mientras que Benegas se tomó unos segundos para solidarizarse con La Renga por la suspensión de sus presentaciones en Tecnópolis. El guitarrista consideró al hecho como un acto "discriminatorio" contra la banda y le pidió a los fanáticos que demostraran "que son el mejor público para este tipo de espectáculos".

Por su parte, la gente respondió, ya que a pesar de la multitud, no hubo disturbios ni en las calles ni en el predio, y todos pudieron disfrutar de una noche de rock del país.