Llega el esperado final de 'Better Call Saul': fecha y hora de estreno

Cuando Vince Gilligan y Peter Gould confirmaron un spin-off de su aclamada serie Breaking Bad, muchos de los fanáticos de la serie pusieron en duda la calidad que podría llegar a tener esta nueva producción.

Sin embargo, desde que estrenó su primera temporada, en 2015, Better Call Saul se volvió una verdadera obra maestra y de culto del cine y la televisión contemporánea.

Con el correr de las temporadas, la historia sobre la transformación de Jimmy McGill en Saul Goodman (Bob Ondekirk) fue tomando complejidad y conectando la trama -con Mike (Jonathan Banks) como pieza clave- con los conflictos entre Gus Fring (Giancarlo Esposito) y la familia Salamanca en los años previos a la llegada de Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) al negocio.

Después de cinco temporadas y media, la espectacular producción de AMC que se puede ver a través de Netflix ya es, para muchos, la mejor serie de los últimos años e incluso, una propuesta superior a Breaking Bad.

Por eso, todos esperan con ansias el estreno del volumen 2 de la última temporada de Better Call Saul, que tendrá seis episodios y que se podrán ver -de a uno por semana- a partir de este martes.

¿Qué se verá en el final de Better Call Saul?

A lo largo de los seis episodios finales de la serie, Better Call Saul terminará de conectar la trama con el comienzo de Breaking Bad, por lo que la acción irá en aumento.

Ya está confirmada la aparición de Walter White y Jesse Pinkman, quienes tendrán participación en algún episodio y se verán las caras con Saul y quizás, algunos otros personajes de la serie.

Pero además, se definirá el destino de algunos personajes, principalmente de dos: Kim Wexler (Rhea Seehorn) y Lalo Salamanca (Tony Dalton).

También veremos qué pasa con Saul en las escenas que la serie ha ido mostrando en blanco y negro y que suceden cronológicamente luego de los hechos de Breaking Bad y El Camino.

Fecha y hora de estreno del final de Better Call Saul

El octavo capítulo de la sexta de Better Call Saul es el primero de este volumen 2, se titula Point and Shoot y se estrena este lunes en Estados Unidos, a través de AMC. En el Latinoamérica y el resto del mundo, el episodio estará disponible desde este martes, a través de Netlflix.

Hora de estreno por países

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM

España: 09:00 AM