León Magallanes, el artista mendocino que grabó la última canción de Marciano Cantero

León Magallanes es un bailarín de folklore, preparador de malambo y artista del género urbano, pero también el último cantante mendocino con el que compartió grabaciones Marciano Cantero, integrante de los Enanitos Verdes, fallecido el pasado 8 de septiembre.

“Este suelo” se llama la canción que grabó Marciano Cantero con sus colegas mendocinos Pablo Torres y León Magallanes. “Fue Don Torres el que me escucha en la radio y me convoca para grabar la canción ‘Este suelo’. Yo mande las voces en estilo urbano, con onda rap y las escenas del clip desde New York y él junto a Marciano cantero trabajaron en Mendoza en el estudio. Fue una oportunidad muy grande”, explica León Magallanes desde el norte del continente americano.

“Yo no pude conocer a Marciano Cantero personalmente por la distancia, pero es un honor formar parte de uno de sus últimos trabajos. La tecnología estuvo de nuestro lado para el ensamblaje en el estudio y quedo lista esta hermosa colaboración”, agregó León.

Desde el barrio a New York

León Magallanes comenzó su carrera artística en el Barrio La Favorita de la Ciudad de Mendoza, allí se formo en los talleres de la Escuela de Vendimia Chakaymanta junto su papá, el director de la institución Sergio Magallanes.

El artista mendocino que hoy triunfa en New York usó en sus inicios como escenario las plazas y la famosa Cancha la Olla, para dar a conocer su talento junto a un grupo de amigos. León lucho bastante tiempo para que el arte y la cultura tengan su espacio en Mendoza, pero a sus 19 años tomó la decisión de emigrar a los Estados Unidos con el apoyo de su familia.

Para aquel entonces León ya había grabado sus primeras canciones “Para abajo fue mi primera canción, algo sencillo para bailar, saqué un Beats de YouTube y me fui al estudio, la canción comenzó a sonar en las radios y en las discotecas de Mendoza y me puse muy contento”, comentó el artista mendocino.

“Allí me di cuenta que quería conocer la cultura del hip hop y los sonidos americanos y me fui a New York. Además, entré en el ranking de las 30 canciones más escuchadas de la provincia y eso fue un gran reconocimiento”, agregó León.

Una vez instalado en New York, León Magallanes tuvo varios trabajos hasta que pudo estabilizarse y concentrarse en la música. “El folklore, el barrio y mi familia, fueron y son el motor de lo que persigo, y sé que lo voy a lograr, cuando llegue a mi objetivo quiero ayudar a los artistas de nuestro barrio a que trasciendan fronteras”, comentó el cantante.

Hoy a 3 años de dejar la provincia y de compartir canción y clip con una leyenda de la música y del rock nacional Marciano Cantero, León Magallanes presenta su álbum llamado ‘El inicio’. “Después de vivir 3 años en New York y aprender sobre distintos ritmos, culturas, influencias y de grabar con distintos artistas y productores de varias ciudades del mundo, decidí lanzar mi disco como el inicio de mi nueva carrera con un estilo definido y en una nueva etapa. Este álbum representa el palabreo urbano argentino con una fusión de New York”, comentó León Magallanes.