La quinta temporada de 'Élite' llega a Netflix con elenco renovado

Este viernes 8 de abril estrena en Netflix la quinta temporada de Élite, la serie española original de la plataforma que se ha posicionado como una de las preferidas, principalmente por el público adolescente.

La ficción escolar creada por Carlos Montero y Jaime Vaca se reinventa con ocho nuevos episodios en los que se presentan nuevos personajes y otro misterio por resolver.

"Élite es un universo al que siempre quiero regresar. Como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta, me anima. Y la quinta temporada nos ha quedado tan estupenda, tan viva, que sé que voy a regresar a ella más de dos y de tres veces. Es una fiesta para los sentidos. La vais a gozar", manifestó Montero.

La serie fue anunciada por Netflix con su tráiler oficial y un epígrafe que avisa: "Adios normas. Hola libertad", dando algunos indicios de lo que pude suceder en los nuevos capítulos.

Las nuevas incorporaciones del elenco

En esta nueva temporada, Élite incopora a su elenco a la actriz Valentina Zenere, y a los actores André Lamoglia y Adam Nourou, que darán vida a Isadora, Iván y Bilal.

Además, la serie contará, en estos nuevos episodios, con la mayoría de los intérpretes que aparecieron en la cuarta temporada.

Sinopsis de Élite: temporada 5

"El inicio de otro semestre en Las Encinas trae consigo nuevos triángulos amorosos, nuevos estudiantes, nuevas normas... y un nuevo misterio", adelanta Netflix sobre los capítulos de la quinta entrega.