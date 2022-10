La nueva película de 'Scooby Doo' confirma que un personaje es gay

Este 4 de octubre se estrenó directamente en plataformas digitales -en Argentina se puede ver a través de Google Play- ¡Truco o trato Scooby-Doo!, la nueva película de la franquicia animada.

La cinta, que llega en el mes de Halloween, tiene una sinopsis oficial que detalla: Mystery Inc. ha resuelto el caso de todos los casos. Han encontrado a Coco Diablo, el líder de un sindicato del crimen centrado en los disfraces en el que participan The Black Knight, Space Kook y the Ghost Diver.

Al estar Coco en prisión, los miembros de Mystery Inc. creen que finalmente pueden disfrutar de un descanso. Por supuesto, están equivocados y pronto les amenazarán una serie de doppelgängers.

Pero la trama de la película no es lo más llamó la atención del público, porque en ¡Trato o truco Scooby-Doo! se confirma por primera vez la homosexualidad de uno de los personajes principales de la franquicia.

La que sale del clóset en la película es nada más y nada menos que Velma Dinkley, quien se enamora de una diseñadora de moda de pelo rubio y figura estilizada.

De esta forma, en esta cinta por fin se confirma que la joven es lesbiana, una idea que aparentemente habían tenido los creadores de la serie desde la década de 1970.