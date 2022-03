Guns N' Roses regresa a Argentina este año

Aunque The Strokes y la mayoría de los artistas principales que iban a estar en el suspendido Lollapalooza 2020 finalmente regresaron a Argentina para tocar en la edición 2022 del festival, el público se quedó con ganas de disfrutar de algunos grandes grupos internacionales que no pudieron formar parte del line up este año.

Sin dudas, la gran ausente fue Guns N' Roses. La agrupación formada en Hollywood en 1985 iba a cerrar una de las jornadas iba a cerrar una de las jornadas en 2020, pero este año ni siquiera formó parte de la grilla.

Sin embargo, la banda de Axl Rose y Slash visitará Argentina en este 2022, para presentarse el viernes 30 de septiembre en el Estadio Monumental, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el marco de la etapa sudamericana de su gira Not In This Lifetime (Nunca en esta vida), Guns N' Roses volverá a nuestro país por primera vez en cinco años (el último recital fue en 2017 junto a The Who).

En esta ocasión, la banda estará interpretando temas de sus discos clásicos como Appetite for Destruction, GN´R Lies y Use Your Illusion.

Las entradas para el recital en Argentina de los Guns se pondrán a la venta este viernes a través de All Access, aunque habrá una preventa especial desde este jueves.