Entregaron los Grammy 2022: todos los ganadores

Anderson.Paak y Bruno Mars, con su proyecto Silk Sonic, se llevaron la estatuilla a 'Grabación del año'

Anoche se celebró en el MGM Grand Arena de Las Vegas (Estados Unidos) la 64ta edición de los Premios Grammy. Los grandes ganadores de la noche fueron Foo Fighters, Jon Batiste, Silk Sonic y Olivia Rodrigo.

La única argentina nominada, Nathy Peluso, no pudo consagrarse en el rubro 'Álbum de rock latino o alternativo'. El ganador de esta terna fue el colombiano Juanes, con su disco Origen.

En la gala conducida por el comediante Trevor Noah, el premio a 'Álbum del año' fue para Jon Batiste, por su disco We Are. Por su parte, el tema Leave the Door Open, de Silk Sonic, se quedó con la estatuilla a 'Grabación del año'.

Jon Batiste se quedó con el premio a 'Álbum del año'

A semanas del fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins, Foo Fighters se quedó con los reconocimientos a 'Mejor álbum de rock' (Medicine at Nigh), 'Mejor canción de rock' (Waiting on a War) y 'Mejor actuación' (Making a Fire).

Otra de las grandes ganadoras fue Olivia Rodrigo, que se llevó los Grammy a 'Mejor álbum de pop' (Sour), 'Mejor solo performance' (Drivers License) y 'Mejor artista nueva'.

Los números musicales estuvieron a cargo de Billie Eilish, Brandi Carlile, Lil Nas X, Jack Harlow, BTS, Olivia Rodrigo, Leslie Odom Jr., Rachel Zegler, Jon Batiste, Carrie Underwood, H.E.R., Ben Platt, Silk Sonic, el dúo integrado por Bruno Mars y Anderson Paak, J Balvin, María Becerra John Legend y Cynthia Erivo.

Otro de los momentos particulares de la noche fue el mensaje del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenskye, quien manifestó a través de un video: "Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de smoking… Nosotros llenamos el silencio con la música, decir la verdad sobre la guerra es muy importante en las redes sociales y en la televisión. Denos su apoyo como puedan".

Todos los ganadores

-Grabación del Año: "Leave the Door Open", Silk Sonic.



-Álbum del Año: "We Are", Jon Batiste.



-Canción del Año: "Leave the Door Open", Silk Sonic.



-Álbum pop latino: "Mendó", Alex Cuba.



-Álbum de música urbana: "El Último Tour del Mundo", Bad Bunny.



-Álbum de rock latino o alternativo: "Origen", Juanes.



-Mejor Álbum Alternativo: “Daddy’s Home”, St. Vincent .



-Álbum regional mexicano y tejano: "A mis 80", Vicente Fernández.



-Álbum Tropical: "Salswing", Rubén Blades y Robert Delgado &Orquesta.



-Álbum Latin Jazz: "Mirror, Mirror", Chick Corea y Chucho Valdes.



-Pop Solo Performance: Drivers License, Olivia Rodrigo.



-Pop Duo/Group Performance: "Kiss Me More", Doja Cat ft Sza.



-Álbum de Pop Vocal Tradicional: "Love for Sale", Tony Bennett y Lady Gaga.



-Álbum pop Vocal: "Sour", Olivia Rodrigo.



-Grabación de Dance/Electronic: "Alive", Rüfüs Du Sol.



-Mejor álbum de Dance/Electronic: "Subconsciously", Black Coffee.



-Álbum de Instrumental contemporáneo: "Tree Falls", Taylor Eigsti.



-Presentación de rock: "Making a Fire", Foo Fighters.



-Presentación de Metal: "The Alien", Dream Theater.



-Rock Álbum: "Medicine At Midnight", Foo Fighters.



-Canción de Rock: "Waiting on a War, Foo Fighters.



-Álbum de Música Alternativa: "Daddy’s Home", St. Vincent.



-Rhythm and Blues Performance: "Leave the Door Open", Silk Sonic, y "Pick Up Your Feelings", Jazmine Sullivan.



-Tradicional Rhythm and Blues Performance: Fight for You, H.E.R.



-Álbum de Rhythm and Blues Progresivo: "Table for Two", Lucky Daye.



-Mejor compilación de banda sonora para medios visuales: "The United States vs Billie Holliday".



-Mejor banda sonora para medios visuales: "Soul", Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross; y "Gambito de Dama", Carlos Rafael Rivera.



-Canción de Rhythm and Blues: "Leave the Door Open", Silk Sonic.



-Álbum de Rhythm and Blues: "Heaux Tales", Jazmine Sullivan.



-Rap Performance: "Family Ties", Baby Keem en colaboración con Kendrick Lamar.



-Rap Melódico Performance: "Hurricane", Kanye West en colaboración con The Weeknd y Lil Baby.



-Álbum Rap: "Call Me If You Get Lost", Tyler, The Creator.



-Canción Rap: "Jail", Kanye West en colaboración con Jay-Z.



-Productor del año no clásico: "Jack Antonoff".



-Mejor álbum urbano latino: "El último Tour del Mundo", de Bad Bunny.



-Interpretación Country en solitario: "You Should Probably Leave", Chris Stapleton.



-Duo Country/Presentación grupal: "Younger Me", Brothers Osborne.



-Álbum Country: "Starting Over", Chris Stapleton.



-Mejor Canción Country: "Cold", Chris Stapleton.



-Mejor artista nuevo: Olivia Rodrigo.