El Zar: canciones con ritmo electro-pop

Hace poco menos de una década, el rock nacional tuvo un inesperado pero necesario renacer, de la mano de talentosos jóvenes de distintas partes del país. Con epicentro en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, el nuevo rock, también llamado indie, impregnó la escena con un sonido fresco y desprejuiciado.

Una de las bandas que nació de ese movimiento en Buenos Aires fue El Zar, un dúo de canciones electrónicas creado por Pablo Giménez y Facundo Castaño en 2014 que con el tiempo se transformó en agrupación. "Si bien las canciones las componemos Facu y yo, después las llevamos a la banda, una bandaza que hemos formado... A veces somos hasta nueve en el escenario", le dijo a Ciudadano.News Giménez.

En la charla con este medio, el músico destacó a grupos y artistas de Mendoza como Usted Señalemelo, Mi Amigo Invencible o Gauchito Club. "Somos casi fanáticos de todas esas bandas, todos son referentes. Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, siento que hay muy buena música dando vueltas por ahí", consideró.

El Zar lanzó su primer disco de estudio, Círculos, en 2016, y luego presentó A los amigos en 2018. Además, la banda cuenta con varios EPs y singles que salieron en los últimos tres años. "Irónicamente siento que, en pandemia, la banda creció mucho, porque la gente la empezó a escuchar bastante", opinó Pablo Giménez.

Ahora, el grupo está ultimando detalles de su tercer disco de estudio, que se gestó durante unas vacaciones. "Queremos el disco largo, que sea todo un concepto, un viaje. Para eso, con Facu nos fuimos de vacaciones juntos a Río de Janeiro, una ciudad de esas a las que siempre quisimos ir. Así que agarramos las mochilas, nos tomamos un avión super barato y estuvimos componiendo el disco ahí, en Río, y la verdad que fue una experiencia increíble, nos dio mucho y ahora estamos en el proceso de 'traducirlo' en el estudio", detalló el artista, quien prometió que el álbum verá la luz "en junio o julio de este año".

El Zar en el Luján Suena

Este sábado se realizará, a partir de las 15 en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, la segunda edición del Luján Suena, un festival que pretende darle lugar a distintas tendencias musicales.

Este año, el line up propone una fusión entre el indie y el género urbano, con bandas y artistas como El Mató a un Policía Motorizado, Emmanuel Horvilleur, Juan Ingaramo, Zoe Gotusso, Dillom, Feli Ruiz, Sasha Nazar, Nafta, Alejo y Valentín y La Blunty, entre otros.

Del encuentro musical, que tiene entradas a $800 en TuEntrada, también formará parte El Zar. "Si no tocara ahi, igual pagaría una entrada para el festival", aseguró Pablo Giménez.

"Tenemos muchas ganas de ir. Va a ser la primera vez en Mendoza", se entusiasmó el músico.

"La banda se completa cuando en vivo podés performar todo. Hablo también como público, cuando escucho una banda, después me gusta ver qué pasa en vivo. Me ha pasado con un par de bandas que las fui a ver y me comí una desilución. Ese compromiso nosotros lo sentimos muchísimo a la hora de preparar un show y, generalmente, sale bien", afirmó el integrante de El Zar, quién, con respecto a las canciones que van a interpretar mañana dijo: "Principalmente vamos a hacer lo último: Pura Casualidad, con esos dos singles, El momento perfecto, Las voces, Año nuevo, que son los temas que creo yo que la gente más conoce".