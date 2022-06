'El teléfono negro': ¿Cómo es el terrorífico estreno de la semana?

Adaptada de un cuenta corto homónimo escrito por Joe Hill (hijo de Stephen King), este jueves estrena en cines argentinos El teléfono negro, una película que mezcla terror psicológico y suspenso.

Ambientada en una ciudad de Colorado, en la década de los 70', la cinta presenta a Finney Shaw, un tímido pero inteligente chico de 13 años que es secuestrado por un misterioso enmascarado.

Encerrado e incomunicado en un sótano, el joven comienza a comunicarse a través de un teléfono con las anteriores víctimas del enmascarado, quienes lo ayudarán a intentar escapar.

Un irreconocible Ethan Hawke encarna al misterioso villano de El teléfono negro. El elenco principal se completa con Mason Thames y Jeremy Davies. La oscura cinta fusiona elementos de ciencia ficción y fantasía con el terror psicológico para ir desarrollando la historia Finney.

La historia del director de la película

El teléfono negro está dirigida por Scott Derrickson, quien estuvo a cargo de la dirección de El día que la tierra se detuvo (2008) y de Doctor Strange (2016); también se hizo cargo de la producción de Doctor Strange: in the Multiverse of Madness (2022).

Además, el cineasta estadounidense de 55 años es un especialista del terror: dirigió Hellraiser V: Inferno (2000), El exorcismo de Emily Rose (2005), Sinister (2012) y Líbranos del mal (2014).

Scott Derrickson, que era un niño en los 70' -época en la que está ambientada su nueva cinta- contó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara: "Estuve en terapia por tres años antes de escribir el guión y la mayor parte del tiempo estaba hablando sobre el trauma de mi infancia... Mi hogar era un lugar violento y pasaron algunas cosas terribles, pero también era la época de los asesinatos de Charles Manson. Ted Bundy acababa de matar a un montón de mujeres en Colorado".

"Éramos niños y pensábamos que el asesino podría secuestrarte y matarte, cuando pienso en mi infancia, la emoción que recuerdo es el miedo, pero eso fue bueno, me sumergí, lo procesé y lo usé como un buen material para una historia", explicó.