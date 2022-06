El musical ‘Muy 90’, otra vez en el teatro Independencia

Luego de un intenso recorrido que incluye un ovacionado estreno a sala llena, buenas críticas y funciones en el Teatro Mendoza y Teatro Tajamar, Muy 90, el musical retro escrito y dirigido por Godo Nicolás Giménez, regresa al Independencia (Espejo y Chile de Ciudad).

Ser espectador de esta comedia es como subirse al DeLorean para viajar hasta 1999. Porque es en ese año en el que sucede la historia, en un ejercicio nostálgico pero también reflexivo. “Más allá de la propuesta musical, que nos sitúa directamente en esa época, la obra propone comportamientos típicos que tenemos olvidados, pero que siguen ahí”, cuenta Godo Nicolás Giménez, el director. “Cuando sucede, la gente estalla de risa. Por ejemplo, raspar la tarjeta para llamar por el teléfono fijo o el paquete de ‘Criollitas’ a 40 centavos. Pero también la obra revisa temas sobre los que aún no evolucionamos como sociedad”, agrega.

Sin embargo, el anclaje temporal de Muy 90 no es un elemento excluyente. Por el contrario, el musical abre el diálogo con público de diversas generaciones. “Con las coreografías, la música y las risas, todo se vuelve una fiesta y eso es lo que amamos de la obra. Pero nos sorprende la recepción del público que no vivió esa época. Hay adolescentes que se asombran de ciertas visiones porque no pueden creer que fueran ciertas”, asegura el joven actor, autor y director que ya cuenta con un largo recorrido en el teatro musical.

Como los cassettes, Muy 90 también tiene un Lado A y un Lado B. La obra se divide en dos actos con un intervalo. Su duración es de dos horas veinte. Una decisión que confirma que la atención humana puede romper los récord de la era Tik Tok.

La obra se podrá ver desde las 20.30 y las entradas (a $700) se pueden comprar en Entrada Web.