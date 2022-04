Para los vikingos, la venganza era sinónimo de desahogo, de honor, de grandeza y de valentía... La venganza era casi sagrada. De estos ideales parte la historia de El hombre del Norte, la película que este jueves se estrena en los cines argentinos.

El canadiense Robert Eggers, reconocido por su trabajo en cintas de terror como La bruja (2015) y El faro (2019), dirige este épico thriller nórdico que cuenta con una producción espectacular y un elenco de lujo.

El hombre del Norte está ambientada en la Islandia del siglo X y muestra hasta dónde está dispuesto a llegar un príncipe vikingo para vengar a su padre, que fue asesinado frente a sus ojos cuand era tan solo un niño.

La cinta llega a las salas como una opción recomendable para muchos públicos, ya que tiene mucho de historia nórdica, pero además cuenta con elementos de varios géneros: thriller, aventura, drama y acción.

El elenco de El hombre del Norte

Alexander Skarsgård: actor sueco de 45 años. Comenzó a trabajar muy de niño, pero luego se enlistó al ejercitó de su país. Regresó a la actuación en 2001 con su participación en Zoolander. Luego también participó en la serie True Blood (2008-2014) y protagonizó The Legend of Tarzán (2016) y la aclamada ficción Big Little Lies (2017-2019), que le valió varios importantes reconocimientos.

Nicole Kidman: nacida en Hawái hace 54 años, es una de las actrices más reconocidas de los últimos años. Comenzó su carrera como actriz en Australia en 1983, y en 1990 debutó en Hollywood con su papel en Days of Thunder. Después apareció aclamadas películas como Far and Away (1992), Batman Forever (1995), Todo por un sueño (1995), Eyes Wide Shut (1999), Moulin Rouge! (2001), The Others (2001) y Las horas (2002), cinta con la que ganó el Oscar a 'Mejor actriz'.

Además de desarrollarse como productora y cantante, Nicole Kidman ha participado en otras exitosas películas y series, entre las que se destacan Nine Perfect Strangers (2021) y Big Little Lies (2017-2019).

Anya Taylor-Joy: actriz de 26 años, nacida en Miami, de ascendencia argentina. Sus papeles más destacados han sido en las películas La bruja (2015), Split (2016) y Glass (2019). Además participó en la quinta temporada de Peaky Blinders y protagonizó Gambito de Dama (2020), una de las series más populares de Netflix, con la que ganó decenas de reconocimientos.

Willem Dafoe: actor estadounidense de 66 años. Ha sido nominado varias veces al Oscar y ha aparecido en infinidad de películas desde 1980, entre las que se destacan La última tentación de Cristo (1988), Nacido el 4 de julio (1989), El paciente inglés (1996), American Psycho (2000), Spider-Man 1, 2 y 3 (2002, 2004 y 2007), El gran hotel de Budapest (2014) y John Wick (2014); entre muchas otras. Recientemente, también tuvo un cameo en Spider-Man: No Way Home (2021).

Björk: cantante, compositora, multiinstrumentista, actriz, escritora, DJ y productora islandesa de 56 años. Aunque sus mayores éxitos son musicales, también se ha destacado como actriz en algunas series y películas.