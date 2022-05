El festival teatral 'Fiestas dionisíacas' comienza en San Carlos

'De profesión, contador', será una de las obras que se podrá ver en La Consulta. Foto: Leandro Fernández

En la antigüedad, el teatro y el vino eran una gran hermandad. Según la tradición griega, se le atribuía su origen divino al dios Dionisio. El pueblo festejaba y realizaba cultos llenos de alegría, vino y espectáculos.

Aprovechando las bondades y riquezas de los viñedos del Valle de Uco, se celebrará en la zona un festival teatral y vitivinícola titulado Fiestas dionisíacas, que recorrerá distintos escenarios de San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

El evento, que se extenderá hasta el 4 de junio, comenzará este sábado con dos obras en la localidad de La Consulta (San Carlos).

El arranque de las 'Fiestas dionisíacas'

A las 18 | Intervención en Plaza de La Consulta (San Carlos): Pantoclown, un mundo sin palabras. Dirección y Actuación: Gustavo Ludeña | Entrada Libre y Gratuita, salida a la gorra. Sinopsis: Chorlito, un curioso clown bailarín lleno de energía ha llegado a un escenario completo de aventuras. Una variedad de puertas imaginarias junto a sus ocurrencias harán cómplice a su público invitándolo a compartir juegos en base a la pantomima, creando e imaginando asombrosos lugares, objetos y sonidos. Él se divertirá e implicará a todos sus espectadores recordándoles que es muy saludable conservar el niño que llevamos dentro. Un espectáculo interactivo donde la música, el baile y los juegos de clown divierten a grandes y chicos.

A las 22 | Cine Teatro Real de La Consulta (San Carlos): De profesión contador. Dirección e interpretación: Daniel Encinas | Entrada general $400, por Entrada Web. Sinopsis: Un típico y convencional contador, es el protagonista de este relato, que a través del humor, comparte con el público la historia de cómo un día descubrió el sentido de su profesión. Él es un buen tipo, que no se cuestiona demasiado. Tal véz por eso, determinado por los mandatos familiares, se recibió de Contador Público Nacional Perito Partidor. Título en mano hizo lo que se esperaba de él (trabajó, adquirió bienes, etc) sin embargo no se salvó de los problemas económicos. Fueron las circunstancias y no la vocación, las que lo convirtieron en profesor de contabilidad de un colegio secundario, y no le fue nada fácil. Algo cambió el rumbo de su historia y fue la incursión en un taller de teatro. Allí, al involucrar su cuerpo y sus emociones, se conectó con su vocación de contador.