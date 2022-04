Daniel Quiroga repasa su carrera en el Teatro Independencia

Daniel Quiroga, uno de los máximos exponentes del teatro y de la cultura mendocina, cumple 40 años de carrera, y para celebrarlo, presentará una obra especial este domingo, desde las 21, en el Teatro Independencia (Espejo y Chile de Ciudad).

En este espectáculo, que contará con la presencia de grandes invitados, el actor repasará pasajes de varias de sus grandes piezas teatrales.

"Pasaron 40 años y la más grande de mis conquistas fue poder vivir del teatro, no sólo desde lo económico, sino que logré mantener esa esencia de la vida que hoy me muestra, tomé la decisión correcta. Elegir Mendoza como el lugar para realizarme como actor fue lo mejor que me pasó", recalcó el humorista.

Con la celebración como el principal motor sobre el escenario, será también una gran oportunidad para agradecer y reconocer a quienes ayudaron a concretar este sueño en su vida profesional. Sus colegas, amigos, amigas, los medios de comunicación y, por supuesto, el público, el mejor testigo del crecimiento como actor y permanencia en la escena local.

El show titulado 40 años de carrera tiene entradas a la venta a $800 en Entrada Web.

La carrera de Daniel Quiroga

Actor, autor, mimo, director y docente teatral desarrolló su carrera en diferentes universidades, centros y talleres culturales de Argentina y Latinoamérica. A los 18 años viajó a Ecuador, en plena época del proceso militar en Argentina, en compañía de su tío, el actor Ernesto Suárez, quien le aportó las primeras herramientas teatrales importantes a través del grupo Juglar. Al regresar, decidió empezar a vivir del teatro y formó, junto a Gustavo Álvarez, el grupo de mimo Pierrot.

Su carrera profesional se inició en 1981, con un espectáculo de mímica titulado Mimonólogo. En 1988 fue nombrado delegado de la Asociación Argentina de Mimos; en 1991, junto a Mauro Guerrero, el actor ecuatoriano, formó el elenco La Fábrica; en 2007 fundó Stand Up, un movimiento de artistas destinados a armar monólogos y elaborar textos en conjunto. Además, Quiroga participó de grandes proyectos como el grupo teatral El Juglar en Ecuador y la cooperativa de trabajo El Taller.