El tercer sábado de septiembre se celebra -por una decisión completamente arbitraria- el Batman Day. En este 2022, el "cumpleaños" número 83 del héroe será este sábado y, en Ciudadano News, homenajeamos al Hombre Murciélago con un repaso de su historia, sus influencias y sus mejores adaptaciones.

¿Cuándo se creó Batman?

Entusiasmados por el éxito de Superman (que tuvo su primer cómic en 1938), los editores de DC Cómics decidieron presentar un nuevo héroe. De esta forma, Bob Kane y Bill Finger crearon a Batman, un personaje más sombrío y misterioso que tuvo su primera aparición en Detective Comics N.º 27, lanzada el 30 de marzo de 1939.

Las influencias de Batman

Para muchos puede parecer una obviedad, para otros es solo una teoría, pero uno de los personajes en los que se inspiró Kane para crear a Batman fue en el mismísimo Zorro, puntalmente el que encarnó Douglas Fairbanks en la película La marca del Zorro, de 1920.

Además, el concepto del murciélago fue tomado de otra cinta: The Bat Whispers (El murciélago susurra), de 1930, en la que un detective (Chester Morris) persigue a un experto criminal llamado El Murciélago, que aterroriza a los ocupantes de una mansión rural.

El héroe más popular

Desde su creación, Batman fue pensado como un héroe distinto, ya que a diferencia de Superman, La Mujer Maravilla, Hulk, Capitán América, Thor, Aquaman y casi todos los otros personajes de DC y Marvel, el Hombre Murciélago no tiene superpoderes. "Mi superpoder es el dinero", dijo alguna vez el Bruce Wayne de Zack Snyder.

Además, al Caballero de la Noche no lo movilizan ideales tan nobles. En parte, la esencia del personaje es buscar venganza por el asesinato de sus padres.

Esta humanización le da a Batman una cercanía con el público muy especial. Por otra parte, villanos con ideales complejos y profundos como Guasón, Acertijo, Gatúbela, Capitán Frío, Hiedra Venenosa, Pingüino o Bane nutren mucho más al universo del personaje. La atemporalidad de Ciudad Gótica y de sus ciudadanos también ayudan para que la trama se pueda adaptar a cualquier momento de la historia contemporánea.

Pero sin dudas, lo que termina de transformar a este héroe en un ícono de la cultura popular es la industria: el merchandising y, sobre todos, las adaptaciones en la televisión y el cine.

Las adaptaciones en el cine de Batman

Batman ha tenido varias adaptaciones en el cine y la televisión, tanto animadas como con actores y actrices. A continuación, un repaso de las más recordadas.

Batman: The Movie (1966)

Aunque el cómic tuvo su primera adaptación televisiva en 1943, la primera serie del Caballero de la Noche que trascendió fue la de 1966, que tuvo tres temporadas y una película, protagonizada por el icónico Adam West.

En esta cinta, Guasón, Acertijo, Gatúbela y Pingüino se unen para enfrentar a Batman y Robin. Esta película fue distribuida por Fox y dirigida por Leslie H. Martinson al término de la primera temporada de la serie.

La cinta retoma el guion de lo que iba a ser el capítulo piloto de la tira. A diferencia de todas las otras adaptaciones al cine de Batman, este filme tiene un tono de comedia, aunque también tiene bastante acción.

Batman (1989)

La estética de las películas de Tim Burton encajó perfecto con la oscuridad de Ciudad Gótica y de todo el universo del héroe. Con Michael Keaton como Batman y Jack Nicholson como Guasón, el aclamado director estadounidense logró consagrar al murciélago en la pantalla grande.

Una película que, más allá de su trama, destaca por su estética y su banda sonora.

Batman vuelve (1992)

El éxito en taquilla de la primera entrega le dio los avales a Tim Burton para hacerse cargo de la secuela. Por eso, tres años más tarde, salió Batman vuelve, otra excelente creación, que tuvo a Danny De Vito como Pingüino y Michelle Pfeiffer como Gatúbela.

A pesar de que hoy es considerada una obra de culto y una de las mejores adaptaciones de Batman, en su momento, Warner la consideró demasiado oscura para el público infantil y juvenil que quería captar.

Batman: Forever (1995)

En 1995, Warner decidió reiniciar sin reiniciar la saga. El traje del murciélago pasó a manos de Val Kilmer y Tim Burton tomó el rol de productor para dejar la dirección a cargo de Joel Schumacher, que hizo una película mucho más "apta para todo público".

Con más colores y menos violencia, la cinta contó con enormes actores: Chris O'Donnell (Robin), Nicole Kidman (Dra. Chase Meridian), Tommy Lee Jones (Dos Caras) y Jim Carrey (Acertijo), pero fue una verdadera decepción y es recordada como una de las peores adaptaciones cinematográficas de la franquicia.

Batman y Robin (1997)

Joel Schumacher tuvo la posibilidad de reivindicarse con Batman y Robin. George Clooney fue contratado para encarnar a Batman en una superproducción que también tuvo en su elenco a Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell, Alicia Silverstone, y Uma Thurman.

A pesar de que fue mejor que su antecesora, la cinta no estuvo ni cerca a la altura de las películas de Tim Burton y la saga se despidió con un sabor agridulce.

Batman: Begins (2005)

Menos de diez años pasaron para que la saga se reabriera. Warner fue a buscar a otro gran director para hacerse cargo de la saga: Christopher Nolan.

El director londinense le dio su genial mirada cinematográfica a una gran producción que no decepcionó. De la mano de Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Tom Wilkinson, Rutger Hauer, Ken Watanabe y Morgan Freeman; Begins abordó como ninguna otra película la idea de Batman como un antihéroe, pero su mayor logro fue dejar todo listo para la mejor cinta del superhéroe de la historia.

Batman: The Dark Knight (2008)

Una obra maestra de Christopher Nolan en la que, Batman (encarnado por el camaleónico Christian Bale) tiene una guerra fría y voraz contra su archienemigo Guasón (interpretado de forma magnífica por Heath Ledger) por "el alma de Ciudad Gótica". La película también muestra el nacimiento de Dos Caras (Aaron Eckhart).

Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman y Maggie Gyllenhaal completan el elenco de lujo que tiene el filme.

En esta cinta, la mejor de todas las de la franquicia del personaje, se termina de consolidar la idea de que Batman es un antihéroe, o mejor dicho un "Caballero de la Noche".

Batman: The Dark Knight Rises (2012)

En 2012, Christopher Nolan cerró su trilogía de El Caballero de la Noche con otra excelente película. Christian Bale vuelve a ocupar el rol de Batman en una película que cierra la trilogía de una forma muy particular.

Bane (Tom Hardy), Gatúbela (Anne Hathaway) y Talia al Ghul (Marion Cotillard) son los antagonistas de la cinta, que, al igual que su predecesora, cuenta con una espectacular despliegue.

Batman vs Superman y otras apariciones

Tan solo cuatro años después de la consagratoria trilogía de Nolan, Warner decidió presentar un nuevo Batman, esta vez, interpretado por Ben Affleck. Aunque no tuvo su película propia, este nuevo Hombre Murciélago apareció en Batman vs Superman (2016), La Liga de la Justicia (2017) y La Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021), tres cintas con un éxito moderado, que no marcaron mucho al público frente al éxito de Los Vengadores de Marvel.

The Batman (2022)

Este año, de la mano de Matt Reeves, Warner presentó a un nuevo Batman, que originalmente iba a ser interpretado por Affleck, quien tuvo problemas personales y no pudo hacerse cargo del papel.

Por eso, la compañía decidió darle el traje y la capa a Robert Pattinson depresivo, antisocial y ensimismado. Más que un héroe, The Batman es un detective que intenta atrapar a Acertijo (Paul Dano), un asesino que aterroriza a Gótica. Gatúbela (Zoë Kravitz) es otro de los personajes reconocidos que aparece en la cinta.