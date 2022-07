Un actor argentino trabajará en la película de Angelina Jolie

La reconocida actriz Angelina Jolie está trabajando como directora de la película Without Blood, que se rodará en la ciudad italiana de Roma y contará con la participación de uno de los actores argentinos del momento.

La noticia fue anunciada por Andrea Taboada en LAM, quien, jugando al "enigmático", comentó que el intérprete nacido en nuestro país "no tiene un protagónico, pero es parte del elenco".

Y aunque el actor no puede decir nada, se confirmó que se trata de Juan Minujín. El protagonista de El Marginal compartió una foto desde la capital italiana y reveló: "¡Tan feliz con esta nueva aventura de filmar una película acá! No puedo estar más agradecido con esta profesión que me ha llevado y me lleva a recorrer tantos lugares y experiencias nuevas".

"Cuando pueda contar más del proyecto les cuento, es hermoso", añadió en Instagram el actor que también apareció en La ira de Dios.

La superproducción estará ambientada en la Primera Guerra Mundial y contará "verdades universales sobre la guerra, el trauma, la memoria y la curación".

Vale recordar que Minujín ya cuenta con cierta experiencia en Hollywood, ya que participó en una escena de Focus (2014) en la que su personaje mantiene un diálogo con el personaje interpretado por Will Smith.

Por otra parte, el artista interpretó a Jorge Bergoglio de joven en la película de Netflix Los dos papas (2019), en la que también aparecieron Anthony Hopkins y Jonathan Price.