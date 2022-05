Nuevas vacunas contra el COVID-19: ¿cuándo estarían disponibles?

La pandemia aún no termina y, a más de dos años de su declaración, el COVID-19 continúa presentando mutaciones. Si bien las campañas de vacunación ya se encuentran avanzadas en la mayoría de los países, genera cierta incertidumbre el comportamiento de estos fármacos ante nuevas cepas.

Sobre esto, habló en El Interactivo el virólogo y especialista en vacunas Mario Lozano, quien sostuvo que Argentina se encuentra en un momento de estabilidad epidemiológica pero que "es momento para ocuparse y renovar los cuidados que hemos tenido", como son "el uso del barbijo, tener bien ventilados los espacios, el distanciamiento social y la limpieza".

Nuevas vacunas en proceso

Por otro lado, Lozano señaló que dos años de evolución para un virus "es muchísimo", ya que se traducen en "más de cien mil años para nosotros", por lo cual, lo óptimo fue repensar la composición de las vacunas pioneras.

"Cuando el virus circula puede volver a cambiar y, para evitar eso, se necesita una vacuna diseñada contra las nuevas variantes que frente la circulación, los contagios. Esas vacunas están en fase clínicas, algunas muy avanzadas en Estados Unidos, Europa", contó el especialista, al tiempo que destacó que "en Argentina hay cuatro proyectos de vacunas que tienen componentes que responderían a las nuevas variantes".

En otro término, consultado sobre el escenario que arrojó este lunes el cofundador de Microsoft, Bill Gates, el virólogo aseveró que "es una posibilidad entre tantas", aunque ahora la diferencia es que "tenemos tecnologías sanitarias desarrolladas".

"Hay vacunas que están siendo poco eficientes en algún aspecto, pero que pueden ser mejoradas rápidamente. Esto va a estar disponible durante el semestre que viene, vamos a poder distribuir esas vacunas en muchos países", confió.

Por último, el doctor hizo hincapié en que el mayor problema es la mala distribución de las vacunas: “La pandemia no va a terminar hasta que no termine en todo el mundo, en eso tiene razón Gates, no en el resultado sino en que es una posibilidad. Si dejamos que siga circulando el virus, le damos chances a que se generen variantes que nos compliquen”.