Cuáles son los síntomas de la nueva variante COVID XE

Si bien los casos de COVID-19 siguen en disminución y por ello es que el Gobierno nacional ha disminuido las medidas restrictivas, expertos alertan por una nueva variante entre XE y Ómicron que sería, hasta el momento, la más contagiosa. En el Reino Unido se detectaron los primeros contagios, pero los países ya han levantado las alarmas para detectar su propagación.

Se trata de una mutación del virus que combina Ómicron (BA.1) y el sublinaje BA.2, conocida como Ómicron silenciosa.

Antes de Ómicron, Delta fue la variante predominante y la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó su periodo medio de incubación en cinco días, que con la llegada de Ómicron se redujeron a tres o cuatro, con un tiempo de persistencia de la infección hasta los primeros síntomas de remisión de la enfermedad de entre cinco y siete días.



En la subvariante silenciosa de Ómicron, la BA.2, el periodo de incubación es el mismo que el de BA.1. Lo mismo ocurre en la variante XE, con la que el plazo de incubación tres días parece ser los preponderantes, según el último estudio de la UKHSA (Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido).



Si la Ómicron silenciosa (BA.2) ya es un 75% más contagiosa que la cepa original de esta variante, los primeros estudios sobre XE apuntan a que es un 10% más transmisible que el sublinaje BA.2



En los últimos meses se han detectado más de 600 casos de esta variante en Gran Bretaña, aunque las autoridades sanitarias del país destacan que "no hay pruebas suficientes para sacar conclusiones sobre las propiedades" de XE.

Síntomas

La OMS informó que por el momento no se han identificado diferencias importantes con respecto a Ómicron y los síntomas de XE son similares.

Los mismo son:

Fiebre

Tos

Mucosidad

Cansancio

Dolor de cabeza



Con respecto a la duración de los síntomas, la misma investigación concluye que el virus no muestra un comportamiento distinto al de Ómicron y el subtipo BA.2. Así, señala que la prolongación de los mismos varía según la vacunación, la edad y el estado general de salud de cada afectado, es también semejante y no presenta cambios sustanciales. Así, se puede determinar que el malestar no supera, generalmente, la semana.



Asimismo, se puede adivinar que lo más común es que en los primeros días los pacientes presenten síntomas leves y, después, evolucionen hacia una mayor agresividad o gravedad. Con todo, cabe recordar que las vacunas COVID mitigan los estados más graves de la enfermedad. Y es precisamente por esta razón que las autoridades sanitarias europeas continúan llamando a la vacunación.



Las vacunas y su eficacia

Si bien las vacunas fueron elaboradas sin las diferentes mutaciones de COVID-19, especialistas indicaron que si bien tienen capacidad para eludir la inmunidad, conservan la efectividad, especialmente para enfermedad grave, más teniendo el calendario completo de vacunación con el refuerzo correspondiente.