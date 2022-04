Los arquetipos de la personalidad astral de cada signo del zodíaco hacen que estos estén más proclives a consumir determinado tipo de cine.

Hay películas que por razones que podrían atribuirse a los astros, dejan huella en las personas y eso se produce porque hay rasgos de la identidad sensibles al contenido específico que pueda tocar tal o cuál film.

La película recomendada según tu signo del zodíaco:

Aries

Por sus pulsiones combativas y valientes, arianos y arianas son el público ideal para disfrutar y vibrar con las películas bélicas o de acción, en donde hay héroes o heroínas que deben derrotar a enemigos que en apariencia son indestructibles.

La entrega, el valor y el honor, son códigos que Aries destaca en torno a todos los actos de la naturaleza humana.

Rescatando al soldado Ryan

Segunda Guerra Mundial, 1944. Tras el desembarco de los Aliados en Normandía, a un grupo de soldados americanos se le encomienda una peligrosa misión: poner a salvo al soldado James Ryan. Los hombres de la patrulla del capitán John Miller deben arriesgar sus vidas para encontrar a este soldado, cuyos tres hermanos han muerto en la guerra. Lo único que se sabe del soldado Ryan es que se lanzó con su escuadrón de paracaidistas detrás de las líneas enemigas.

Disponible en: Netflix

Tauro

Tauro es un signo que se destaca por su intensidad amorosa y por meditar lentamente cada decisión a tomar para su vida. Para ellos y ellas, nada debe hacerse ‘a la ligera’.

Los nacidos bajo este signo zodiacal sentirán una particular atracción hacia los filmes con desencuentros amorosos o dramas. Es en ese ámbito donde se activará una fibra ubicada en lo más profundo de su ser.

500 días con ella

Tom aún sigue creyendo, incluso en este cínico mundo moderno, en la noción de un amor transformador, predestinado por el cosmos y que golpea como un rayo sólo una vez. Summer no cree lo mismo, para nada. La mecha se enciende desde el primer día, cuando Tom, un arquitecto en ciernes convertido en un sensiblero escritor de tarjetas de felicitación, se encuentra con Summer, la bella y fresca nueva secretaria de su jefe. Aunque aparentemente está fuera de su alcance, Tom pronto descubre que tienen un montón de cosas en común. La historia de Tom y Summer cubre desde el enamoramiento, las citas y el sexo hasta la separación, las recriminaciones y la redención, todo lo cual se suma al caleidoscópico retrato del porqué y el cómo seguimos esforzándonos de modo tan risible y rastrero para encontrar sentido al amor… y esperar convertirlo en realidad.

Disponible en: Star Plus

Géminis

Geminianos y geminianas gozan o padecen su carácter mutable y les cuesta identificar su punto de comodidad, ya que aparentemente todo les gusta y al mismo tiempo, todo les disgusta.

La dualidad que caracteriza a este signo, los hace ideales para consumir películas con mucha dinámica en su guión narrativo, con personajes extraños, llamativos y memorables pero además todo film en el que fluya la acción, psicológica o física pero que no caiga en lo estático, analista o ‘pesado’.

Fragmentado

A pesar de que Kevin (James McAvoy) le ha demostrado a su psiquiatra de confianza, la Dra. Fletcher (Betty Buckley), que posee 23 personalidades diferentes, aún queda una por emerger, decidida a dominar a todas las demás. Obligado a raptar a tres chicas adolescentes encabezadas por la decidida y observadora Casey (Anya Taylor-Joy), Kevin lucha por sobrevivir contra todas sus personalidades y la gente que le rodea, a medida que las paredes de sus compartimentos mentales se derrumban.

Disponible en: Star Plus

Cáncer

Este signo de agua es muy sensible, reservado, estratégico y sobre todo muy apegado a los suyos, es decir a su ‘círculo íntimo’ /o familia.

Por las características zodiacales que presentan, cancerianos y cancerianas tenderán a volcarse por filmes en donde reine el drama y al mismo tiempo la adversidad a superar. Buscarán emocionarse hasta las lágrimas con finales emotivos ‘típicos’ y padecerán en ‘carne propia’ cada problema que atente contra el bienestar del personaje central de la película.

Lo imposible

Diciembre del año 2004. María (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) y sus tres hijos pequeños vuelan desde Japón a Tailandia para pasar las vacaciones de Navidad en la playa. Una mañana, mientras se encuentran todos en la piscina del complejo a orillas del mar, un tremendo tsunami destroza el hotel y gran parte de la costa del sudeste asiático. Este desastre cambió para siempre la vida de millones de personas. Esta es sólo la historia de una familia.

Disponible en: Amazon Prime Video

Leo

El quinto signo del zodiaco, resalta por su capacidad de liderazgo, seguridad en sí mismo pero al mismo tiempo por su gusto por la aventura y el emprendedurismo hacia límites insospechados.

Leoninos y leoninas disfrutarán por sobre todas las cosas de una biopic, en dónde el personaje central tenga que conquistar su mundo alrededor y atraviese increíbles, retos o desafíos antes de convertirse en alguien ‘legendario’.

A Leo le agrada particularmente todo lo vinculado al dinero, la fama y el poder por lo tanto si la biografía es sobre alguna personalidad que se relaciona con esos atributos, será muchísimo más interesante aún.

Rocketman

'Rocketman' es la historia de Elton John, desde sus años como niño prodigio del piano en la Royal Academy of Music hasta llegar a ser una superestrella de fama mundial gracias a su influyente y duradera asociación con su colaborador y letrista Bernie Taupin.

Disponible en: Netflix

Virgo

Este signo del elemento Tierra, se caracteriza por ser curioso, metódico, lógico y detallista.

Virginianos y virginianas ‘perderán la cabeza’ frente a un buen filme policial, ya que de seguro habrá pistas por resolver y datos que tendrá él o los protagonistas sobre un eventual criminal o asesino y que serán vitales para lograr atraparlo.

Virgo también puede verse muy cautivado con biografías sobre personalidades de la ciencia y que evidencien claramente cuál fue el recorrido que eligieron para convertirse en verdaderos genios.

Pequeños secretos

Basada en una historia real, cuenta la vida de una niña y tres mujeres que comparten un secreto que cambiará sus vidas para siempre. Adoptada por una familia acogedora, después de afrontar la pérdida de sus padres, Kat (Mariana Goulart) lleva una vida llena de aventuras, navegando alrededor del mundo. Ahora, en su adolescencia, está tratando de adaptarse a una vida "normal", algo que resulta ser mucho más difícil de lo que ella esperaba. Tras descubrir un secreto que amenaza su vida, Kat se pregunta si sus sueños aún son posibles.

Disponible en: HBO Max

Libra

Libra transmite a sus semejantes, serenidad, frescura, pasión por el trabajo o el amor. Este signo es muy comunicativo, libre y presto a lidiar con todo tipo de ideas o situaciones.

Las personas que son de Libra, se volcarán naturalmente hacia películas livianas en donde reine el humor y la diversión, es decir las comedias en todas sus facetas.

Amarán los personajes extrovertidos y simpáticos a los que les ocurren diversos problemas que deberán ir resolviendo de forma por lo general, poco convencional y haciendo uso de su creatividad o capacidad de liderazgo.

¡Si señor!

Carl Allen (Jim Carrey) se ha inscrito en un programa de autoayuda cuyo principio básico consiste en decir "sí" a todo, sea lo que sea. Gracias a este método, la vida de Carl se transforma de modo inesperado y emocionante; pero pronto descubre que abrir su existencia a un sin fin de posibilidades también puede implicar ciertos riesgos

Disponible en: Netflix

Escorpio

Este signo es uno de los más complejos que existen, ya que sienten una fascinación natural hacia la destrucción y la muerte, en un sentido de ‘ruptura’ total de un escenario y en el que debe surgir (para ellos y ellas) su propia impronta y no la de nadie más.

Escorpio es sentimental, apasionado e iracundo.

Las personas de este signo zodiacal, disfrutarán con demasía los filmes en donde reine el apocalipsis mundial y la raza humana o una sociedad determinada, este a punto de extinguirse y deba erigirse de una forma completamente original.

Como contrapunto también se sentirán muy atraídos hacia películas en las que haya sexo, traición y cuestiones psicológicas retorcidas.

Un lugar en silencio

Sigue la historia de una familia que vive en una casa en el bosque cuidándose de no emitir ningún sonido. Si no te escuchan, no pueden cazarte...

Disponible en: Netflix

Sagitario

Sagitario ama la aventura, los viajes y el conocimiento. Por eso tienen fama de inquietos y algo inconstante, ya que buscan emprender todo el tiempo y no echar raíces.

Los nacidos en el noveno signo del zodíaco, son el blanco ideal para películas de aventura, acción y/o ciencia ficción, en donde existan sitios lejanos y peligrosos en donde los protagonistas terminen inmersos por algún motivo.

Indiana Jones: los cazadores del arca perdida

Año 1936. Indiana Jones es un profesor de arqueología, dispuesto a correr peligrosas aventuras con tal de conseguir valiosas reliquias históricas. Después de una infructuosa misión en Sudamérica, el gobierno estadounidense le encarga la búsqueda del Arca de la Alianza, donde se conservan las Tablas de la Ley que Dios entregó a Moisés. Según la leyenda, quien las posea tendrá un poder absoluto, razón por la cual también la buscan los nazis.

Disponible en: HBO Max

Capricornio

Capricornianos y capricornianas son ‘duros’ con sus ideales y no darán el brazo a torcer por nadie ni por nada. Tienen un altísimo sentido del esfuerzo y el trabajo, como fórmula ‘natural’ de la vida para conseguir lo que sea.

Las personas de Capricornio, disfrutan de sobremanera las películas en las que un personaje construye un imperio, gracias a su vocación y trabajo.

Su lado romántico e idealista a ultranza, siempre los hará disfrutar de films en los que alguien entrega su vida en pos de defender una idea o a sus seres queridos, como así también los ideales de una Nación.

En busca de la felicidad

Chris Gardner (Will Smith) es un vendedor brillante y con talento, pero su empleo no le permite cubrir sus necesidades más básicas. Tanto es así que acaban echándolo, junto a su hijo de cinco años (Jaden Smith), de su piso de San Francisco, y ambos no tienen ningún lugar al que ir. Cuando Gardner consigue hacer unas prácticas en una prestigiosa correduría de bolsa, los dos protagonistas tendrán que afrontar muchas adversidades para hacer realidad su sueño de una vida mejor.

Disponible en: HBO Max

Acuario

Las personas nacidas entre el 20 de enero y el 19 de febrero, se caracterizan por su carácter liviano y afable que rápidamente los suele ubicar como los ‘amigos/as ‘de todo el mundo’.

No conciben la idea del encierro y lo estático pero tampoco la soledad y la meditación.

Su ponderación altísima hacia la amistad y el compañerismo, hará que sucumban a películas en las que por ejemplo, el personaje central tiene a una mascota inseparable en su vida y juntos, atraviesan distintos avatares y dramas.

Dramas en los que urja la separación de ‘dos almas gemelas’ sean estás familiares o no, también son el ‘talón de Aquiles’ de acuarianos y acuarianas.

Marley y yo

Los recién casados John y Jenny Grogan deciden dejar atrás los duros inviernos de Michigan para instalarse en la soleada West Palm Beach (Florida). Los dos consiguen empleo en dos periódicos rivales, compran su primera casa y afrontan los retos del matrimonio. Cuando John le confiesa a su amigo y colega Sebastian que aún no se siente preparado para ser padre, éste le sugiere que le regale a Jenny un perro. Los Grogan adoptan un bonito cachorro de Labrador que, poco después, se convierte en una mole de 45 kilos que transforma la casa en una verdadera catástrofe.

Disponible en: Netflix

Piscis

Piscianos y piscianas son referentes de todo lo que implica empatía, sentimentalismo y sensibilidad. Las personas de este signo zodiacal a menudo, están imbuidas en un estilo ‘místico’ que desorienta a sus semejantes, ya que pueden parecer seres angelicales o que están por fuera de este mundo.

Los filmes en los que abunde la superación personal ante la adversidad, pero en los que él o la protagonista sea más bien alguien meditativo y no combatiente; es decir que le ponga ‘la otra mejilla’ a los problemas, serán de su completo y rotundo gusto.

El género drama, estará a la orden del día con ellos y ellas pero además son particularmente sensibles a toda historia en la que haya niños de por medio.

Patch Adams

Basada en una historia real, la película es la biografía del médico Patch Adams (Robin Williams), que revolucionó a la comunidad médica oficial aplicando singulares terapias consistentes en hacer reír y proporcionar afecto a los pacientes enfermos de cáncer.

Disponible en: Star Plus