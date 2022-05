Qué pasó con el aumento de la Tarjeta Alimentar en mayo

En abril el ministerio de Desarrollo Social anunció con bombos y platillos el tan esperado aumento en la Tarjeta Alimentaria para todos sus beneficiarios. Los montos actualizados correspondían al cuarto mes pero se cobrarían "durante los primeros días de mayo".

Si bien muchos beneficiarios indicaron a Ciudadano News que cobraron con incremento, para muchos otros no fue así y surgieron las dudas al respecto. En esta nota detallamos qué pasa con el aumento, quiénes lo reciben y cómo reclamar.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar con aumento

Oficialmente desde el Ministerio de Desarrollo Social confirmaron que el aumento iba a impactar en mayo, es decir que este mes lo tenían que cobrar todos los beneficiarios. De hecho, afirmaron que se abonaría en los primeros días.

En cuanto a las fechas, la Tarjeta Alimentaria se deposita en las cuentas de las titulares según su cronograma de ANSES por terminación de documento y es por eso que debían recibirlo automáticamente este mes.

Publicación oficial del Gobierno Nacional en abril de 2022

Cuáles son los montos con aumento en mayo 2022

Asignación por Embarazo (AUE) > $9000

AUH con un hijo de hasta 14 años > $9000

AUH con dos hijos de hasta 14 años > $13.500

AUH con tres o más hijos de hasta 14 años > $18.000

PNC Madres de 7 hijos > $18.000 (sólo si son 3 o más de hasta 14 años)

Por discapacidad son los mismos montos pero la edad límite se extiende hasta los 18 años

Quiénes cobraron con incremento y quiénes no

Muchas titulares de la AUH confirmaron mediante grupos y comentarios a Ciudadano News que recibieron el monto con aumento sin ningún problema, mientras que algunas otras no.

Además, quienes sí reclaman el incremento frecuentemente son las PNC Madres de 7 hijos. En estos casos se espera que más adelante se deposite la diferencia, aunque no lo han confirmado.

Saldo tarjeta alimentar y fecha de cobro

El saldo se puede consultar mediante la tarjeta de débito en la que se deposita o bien en el homebanking. A su vez, se puede llamar al 0810-666-3400. Se recomienda que en el momento de la llamada, el beneficiario tenga a mano la tarjeta AUH y el DNI.

En tanto, la fecha de cobro se puede verificar en la aplicación Mi Argentina.

Por qué no cobré la Tarjeta Alimentar

Todos los meses la carga de la Tarjeta Alimentaria tiene demoras y la acreditación puede tardar unas 48 horas a partir de la fecha de cobro que corresponde a cada terminación de documento. Por eso siempre se recomienda esperar ese tiempo antes de reclamar.

Pero hay que tener en cuenta:

Consultar en la página o aplicación Mi Argentina si el beneficio alimentario está activo.

Recordar que se recibe el plan alimentario con chicos de hasta 14 años. Pasada esa edad, quedan fuera del padrón.

Verificar si padre o madre pasaron a trabajar en blanco. En esos casos, dejan de cobrar AUH y por lo tanto la tarjeta.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar

Asignación por Embarazo (AUE).

Asignación Universal por Hijo (AUH) con chicos de hasta 14 años.

Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad hasta 18 años.

PNC Madres de 7 hijos con chicos de hasta 14 años.

¿Me puedo anotar en el plan alimentario?

No. Este programa alimentario no tiene inscripciones y sólo lo cobran las personas a las que está destinado y cumplen los requisitos, es decir que no se tienen que anotar ni hacer trámites.

Van a cobrar por primera vez la Tarjeta Alimentar automáticamente a los 4 o 5 meses desde que empezaron a recibir la asignación.

Cómo reclamar la tarjeta alimentar

En caso de confirmar que el cobro está en orden y el beneficio activo pero aún así no se cobró el complemento alimentario, hay que esperar 48 horas y luego hacer el reclamo con el Ministerio de Desarrollo Social llamando al 0800-222-3294 o correo a pnsa@desarrollosocial.gob.ar.