PNC: ¿por qué no cobré el aumento de la Tarjeta Alimentar?

Una de las consultas más repetidas de los últimos días es de las Madre de 7 hijos con Pensión No Contributiva (PNC), quienes desde hace tiempo cobran la Tarjeta Alimentaria pero, a diferencia de lo que dijo el Gobierno, no recibieron el aumento confirmado.

En mayo ya se había visto esta situación, pero se estimaba que tenía que ver con demoras en los pagos. Sin embargo, en junio se logró comprobar que no están recibiendo los montos actualizados.

¿Por qué no cobré tarjeta alimentaria con aumento?

Cuando pasó por primera vez el mes pasado, se especuló con que los $12.000 que cobraron las titulares correspondían al refuerzo de ingresos que se depositó en la misma cuenta. Sin embargo, este mes tampoco recibieron aumento, sino los montos tradicionales.

Por ahora la única explicación que hay desde el Ministerio de Desarrollo Social es que no se otorgó el incremento para este grupo todavía, lo que cambia totalmente el comunicado que hicieron la primera vez. Además, en la página oficial no aclaran que no les corresponda.

¿Cuánto deberían cobrar las madres de 7 hijos?

Los nuevos montos, que ya están cobrando la asignación universal AUH y por embarazo (AUE) son:

$9000 por un hijo o hija de hasta 14 años.

$13.500 por dos hijos o hijas de hasta 14 años.

$18.000 por tres hijos/as o más de hasta 14 años.

Las madres prolíficas deberían recibir estos montos según la cantidad de chicos que tengan en la edad permitida (no todas cobrarían $18.000).

¿Cuánto están cobrando en junio?

Lo que en realidad cobraron este mes es:

$6000 por un hijo

$9000 por dos

$12.000 por tres o más

A eso se suma el monto de su pensión, que es de $37.525 con el último aumento por Ley de Movilidad.

¿Las PNC van a cobrar con aumento en julio?

La gran pregunta es: ¿van a tener aumento las PNC Madres de 7 hijos? Aunque desde Desarrollo Social todavía no respondieron a esta incógnita, se estima que llegará el incremento para este grupo, debido a que son parte del plan alimentario y hay muchos reclamos por el mismo tema. Sin embargo, no se sabe si será en julio o más adelante.

¿Hay bono para PNC?

Las posibilidades de que lleguen más bonos o refuerzos son muy altas, pero primero debe ser confirmado por el Gobierno Nacional para que sea oficial. Cabe recordar que las PNC siempre cobran bonos o aguinaldo al igual que los jubilados y pensionados, quienes están en la primera línea de ayudas económicas.

En ese sentido, se estima que habrá novedades en agosto, pero aún no es oficial. Además, las pensiones vuelven a tener aumento por Ley de Movilidad en septiembre y diciembre.

Fechas de cobro PNC julio 2022