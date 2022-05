ANSES | Hasta cuándo hay tiempo de cobrar el bono de $18000

Un dato que muchos no conocen es la fecha límite para poder retirar el dinero del Refuerzo de Ingresos, más conocido como bono o ife 4.

Desde el 19 de mayo, las personas aprobadas están recibiendo en sus liquidaciones las fechas de cobro del bono (que en su mayoría están atrasadas) y, en el mismo enunciado, se les comunica el día límite para poder cobrar.

En el caso de las personas rechazadas o que todavía están en proceso de evaluación, se espera que cobren en una planilla diferenciada en la segunda semana de junio.

Por estos días se está pagando la primera parte del Refuerzo de Ingresos. El monto total es de $18.000 y se pagará en dos cuotas de $9000 (mayo y junio respectivamente).

Fecha límite para cobrar el bono

De acuerdo al análisis sobre varios casos particulares, el tiempo límite para retirar la plata es de un mes o 31 días corridos.

Como podemos ver en el ejemplo de la foto, la persona tiene fecha para cobrar el viernes 27 de mayo y la fecha límite es el martes 28 de junio.

¿Qué pasa si no se retira el dinero a tiempo?

Usualmente, todos los pagos de ANSES permanecen dos meses en la cuenta pero en este caso no. Sin embargo, el plazo se planificó de esta manera porque muchas personas todavía tienen problemas para vincular el CBU o cobrar por ventanilla.

Por tal motivo, en el caso de que supere el límite de tiempo para cobrar, el dinero regresa a la ANSES y después se tiene que reclamar justificando el motivo por el cuál no se pudo acceder al pago. Esto es así porque se trata de pagos sociales y en el caso de que el beneficiario no retire el dinero, el sistema interpreta que no lo necesita.

Fechas de cobro con retrasos (calendario oficial y calendario con demoras)

Como es de público conocimiento, los pagos del Refuerzo de Ingresos presentaron demoras con las terminaciones de DNI más bajas (0, 1, 2, 3 y 4).

Si bien muchos de los DNI nombrados, ya cobraron, lo cierto es que las demoras con el resto continúan. Por eso, para que sepas la fecha real de cobro, te mostramos el cronograma oficial y el calendario no oficial que contempla las denuncias.

Calendario oficial

Documento finalizado en 0: jueves 19 de mayo

Documento finalizado en 1: viernes 20 de mayo

Documento finalizado en 2: lunes 23 de mayo

Documento finalizado en 3: martes 24 de mayo

Documento finalizado en 4: jueves 26 de mayo

Documento finalizado en 5: viernes 27 de mayo

Documento finalizado en 6: lunes 30 de mayo

Documento finalizado en 7: martes 31 de mayo

Documento finalizado en 8: miércoles 1 de junio

Documento finalizado en 9: jueves 2 de junio

Calendario con atrasos (fechas estimadas)