Crece la expectativa por el pago del bono de $16.500 en octubre, noviembre y diciembre, sobre todo en torno a quiénes lo cobrarán y cuándo empiezan las inscripciones.

El mal llamado IFE 5, por el cual los beneficiarios recibirán $50.000, está destinado a los sectores vulnerables. Sin embargo, algunas prestaciones tienen grandes posibilidades de ser compatibles, por lo que hay una forma de anticiparse y hacer un trámite que aumente aún más la probabilidad.

¿Qué trámite hacer?

En primer lugar, es importante saber que no se trata de una inscripción ni te asegura el pago de $16.500 por tres meses. Sin embargo, sirve para anticiparse y no perder las chances de recibir el extra, como también aumentar las posibilidades. Lo que hay que hacer es actualizar los datos, una gestión que siempre es indispensable en ANSES.

¿Cómo actualizar los datos en ANSES?

Para que el organismo sepa cuál es la situación de cada persona (si tiene asignaciones, planes, trabajo en blanco, etc.), la información tiene que estar al día en el sistema. Por eso es necesario actualizar los datos personales, de contacto, laborales, convivenciales y familiares. Los pasos son:

1) Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social.

2) Elegir la opción "información personal". Luego: "domicilio y datos de contacto" y "datos personales y familiares". Ahí hay que chequear que figure en verde como "verificado". Caso contrario, se deberá actualizar la información.

Captura de Mi ANSES

También se puede hacer a través de Atención Virtual o, cuando hay cambios más importantes, en una oficina de ANSES con turno previo. En ese caso se recomienda elegir el turno excepcional de "acreditación y modificación de datos".

También es muy importante mantener actualizadas la residencia y obra social, ya que fueron los motivos de rechazo más comunes con el Refuerzo de Ingresos. En algunos casos, aunque la persona no tenga obra social, sigue apareciendo en la Superintendencia de Salud. Este trámite se debería hacer para cualquier prestación.

¿Hay inscripciones para cobrar el bono?

No, todavía no se habilitó la inscripción para el bono de $50.000 y se espera que haya novedades en las próximas dos semanas. Por lo pronto, se aconseja no brindar datos personales a terceros ni anotarse en ningún formulario que no sea oficial.

Una duda general también es "cómo saber si cobro el bono". Hasta el momento se sabe que está destinado a los sectores vulnerables, que no tengan trabajo ni planes del Estado, pero algunas AUH y personas que cobran la garrafa tienen posibilidades de cobrarlo.

¿Cuándo se cobra el bono?

Se pagarán aproximadamente $16.500 en octubre, noviembre y diciembre, con el fin de que superen la canasta básica. En total recibirán casi $50.000, pero habrá que esperar el anuncio oficial para obtener detalles sobre los montos, fechas exactas, declaración jurada para anotarse y universo de beneficiarios que lo cobrarán.