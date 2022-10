ANSES: todos los refuerzos que se mantienen hasta fin de año

Con el reciente anuncio sobre el bono de $45.000, que se entregará en noviembre y diciembre, también crece la expectativa sobre otros pagos adicionales y complementos que se mantienen en ANSES y Desarrollo Social.

A su vez, mientras se desarrolla el calendario de pagos de octubre, hay dudas respecto a refuerzos como el que recibe la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), ya que muchos beneficiarios no lo tienen en sus liquidaciones.

En ese contexto, surge la pregunta sobre qué beneficios, ingresos o extras se mantienen y cuáles llegan a fin de año.

Refuerzo y complemento para SUAF 2022

A pesar de las dudas por la falta de pago, el refuerzo está confirmado y quedó fijo por tres meses: septiembre, octubre y noviembre. En la mayoría de los casos el monto es de $9874, ya que es la diferencia hasta alcanzar los $20.000 por hijo para quienes cumplen los requisitos.

Por su parte, como ya se había anticipado, el complemento SUAF sigue todo el año. La diferencia es que baja su valor a medida que aumenta la asignación. En octubre es de $1655 (tramo 1) y de $1117, pero volverá a bajar en diciembre.

Pagos adicionales AUH 2022

Es cierto que la Asignación Universal por Hijo (AUH) no podrá acceder al nuevo bono, pero no se queda sin nada. En primer lugar, existe la posibilidad de que reciban un extra de $7000 a fin de año, aunque todavía no está confirmado.

Por otro, sus complementos asegurados son: Tarjeta Alimentar, Complemento de leche del Plan 1000 Días, 20% retenido por presentar la libreta AUH, beneficios ANSES, salario complementario si están en Potenciar Trabajo y otras compatibilidades como Acompañar, Progresar, Fomentar Empleo, Hay Equipo, Mi Pieza, entre otros. Todos se mantienen durante el 2022.

Próximos aumentos confirmados

Todos los años hay una serie de incrementos que están totalmente asegurados por Ley de Movilidad y por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Aumentos en ANSES

Son para todos los beneficiarios: jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas (PNC), AUH, SUAF, AUE, Prenatal, Asignaciones de Pago Único, entre otros. El próximo y último del año será en diciembre.

Aumentos de planes sociales

Todavía quedan otros dos aumentos confirmados para el Salario Mínimo, Potenciar Trabajo, Plan Acompañar y Fondo de Desempleo en noviembre y diciembre. Los montos serán:

Noviembre > $27.275 (Potenciar), $54.550 (Salario y Acompañar), mínimo de $15.153 y máximo de $25.254 (Desempleo).

Diciembre > $28.950 (Potenciar), $57.900 (Salario y Acompañar), mínimo de $16.083 y máximo de $26.805 (Desempleo).

Además, todos tienen grandes posibilidades de cobrar un aumento más.

Bono de $45.000

Después de una larga espera, se confirmó el IFE 5 o Refuerzo de Ingresos. Todavía faltan detalles que, según Sergio Massa, se comunicarán en los próximos 7 días. Sin embargo, se sabe que serán dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre, que será para los sectores vulnerables y no podrán acceder aquellos que tengan trabajo en blanco o cobren cualquier prestación del Estado.

Además, falta que se habilite la inscripción. Se estima que la misma estará disponible a fin de mes y se completará de forma obligatoria en ANSES.

¿Hay aguinaldo y bonos en diciembre?

Sí. En diciembre de 2022 recibirán el medio aguinaldo:

Jubilados

Pensionados

PNC

Potenciar Trabajo (no está confirmado)

Asignación Familiar por Hijo (por trabajo en relación de dependencia y no por ANSES).

Se desconoce si habrá, además, bonos navideños u otros tipo de pagos extra, pero teniendo en cuenta la situación económica, es probable que haya novedades al terminar el año, sobre todo porque se acerca un 2023 marcado por las próximas elecciones presidenciales.