ANSES: cuándo y cómo se cobra el bono de Potenciar Trabajo

Después de una larga espera, el presidente Alberto Fernández confirmó que se pagará un bono a los titulares de Potenciar Trabajo. Lo hizo en un acto en Chapadmalal este martes y aclaró que no es el medio aguinaldo.

A su vez, es importante destacar que no influirá en el aumento que regirá desde agosto, lo que significa que el mes que viene los beneficiarios tendrán el plus que se reclamaba en las manifestaciones de las últimas semanas.

¿Cuándo pagan el bono a Potenciar Trabajo?

El presidente anunció que el viernes 5 de agosto se pagará un "bono de mitad de año" a todos los titulares de Potenciar Trabajo para "ayudarlos a sobrellevar sus problemas".

Esto significa que podrían recibir el salario complementario de $22.770 y el pago extra el mismo día, ya que el programa se abona entre el 5 y el 10 de cada mes.

¿De cuánto es el pago extra?

Será de $11.000, un monto similar al que se esperaba por el aguinaldo que nunca llegó. Hasta el momento el Gobierno no se refirió al SAC ni especificó si se otorgará a fin de año, pero el objetivo es compensar la pérdida que tuvieron los salarios a esta altura del 2022.

¿Quiénes cobran el bono?

Este bono de $11.000 sólo está destinado a las personas que ya estaban en el programa y venían cobrando su salario por cumplir unas 80 horas mensuales de trabajo. Esto incluye a miles de AUH, ya que las prestaciones son compatibles.

El extra se depositará en las cuentas informadas de los titulares y no es necesario anotarse porque se abonará automáticamente.

¿Cuánto cobro con aumento y bono?

Para pasar en limpio, los beneficiarios de Potenciar cobran en agosto:

Salario complementario > $22.770

Bono > $11.000

Total > $33.770

Si, además, reciben la Asignación Universal por Hijo, entonces los montos son aún mayores. Desde el lunes 8 de agosto cobrarán $5866 por hijo y Tarjeta Alimentar ($9000 por un chico, $13.500 por dos y $18.000 por tres o más). Por ejemplo, una AUH con un hijo y Potenciar percibe en total $48.636.

Importante: el aumento está confirmado y rige desde agosto, pero impactará en septiembre porque se paga a "mes trabajado". Desde ese mes, los titulares van a percibir $23.925.

¿Me puedo anotar en Potenciar Trabajo?

No. Las inscripciones del programa están cerradas y no hay cupos. Sin embargo, aquellas personas que ya están en Potenciar pueden actualizar los datos para asegurarse el bono. El trámite se puede iniciar en la página de RENATEP y finaliza a través de Mi ANSES o Mi Argentina. Además, en esta última es posible consultar si una persona está o no dentro del plan.

ACTUALIZAR DATOS POTENCIAR TRABAJO 2022 ACÁ