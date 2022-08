Si bien todavía se desconocen varios detalles en relación a las auditorías que empiezan el lunes 15 de agosto, el Ministro de Economía Sergio Massa dijo cuál es el requisito fundamental para seguir cobrando el salario complementario, en particular el plan Potenciar Trabajo.

En este informe, te comentamos el requerimiento confirmado y otras probables condiciones para mantener los subsidios que hoy están bajo la lupa del gobierno nacional.

¿Cómo seguir cobrando el Potenciar Trabajo?

La idea de restructurar los planes sociales se venía planificando desde principio de año pero la crisis económica apuró la implementación de un relevamiento a nivel nacional para controlar el cobro caso por caso.

Así, de acuerdo a la interpretación del discurso de Massa, el requisito central para seguir cobrando el medio salario mínimo de Potenciar Trabajo es registrar actividad laboral. Explicado en otras palabras, aquellas personas que no brindan servicios en centros comunitarios, comedores, obra pública, etc; no podrán seguir recibiendo el salario. Además, aquellas personas que acrediten ocupación, seguirían cobrando siempre y cuando mantengan el empleo por un año. Pasado ese lapso de tiempo, el titular deberá decidir si quedarse con el plan y cobrar medio salario sin obra social o bien, ingresar en el mundo laboral registrado cobrando mucho más dinero y certificando más horas de actividad.

Por otra parte, los movimientos sociales siguen reclamando la apertura de inscripciones pero el gobierno está volcando los recursos en el Fomentar Empleo que incluye al sector privado y habilita la posibilidad de acceder a un trabajo registrado. Sobre este tema, el ministro de Desarrollo Social, aclaró que el programa Potenciar seguirá cerrado pero que las negociaciones con empresas de diversos sectores siguen activas para generar empleo en blanco a cambio de un subsidio estatal.

La alternativa es el programa Fomentar Empleo que sí seguirá vigente y que ya recibe inscripciones a través de la página portalempleo.gov.ar. A través de este nuevo plan, el trabajador también recibirá obra social y seguro de riesgo de trabajo.

Ya se está pagando el bono potenciar de $11.000

Desde el viernes 5, miles de trabajadores de la economía popular dentro de Potenciar Trabajo, están recibiendo el refuerzo de 11.000 pesos anunciado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, según comentarios de beneficiarios en el streaming Anses Al Día, que se emite de lunes a viernes a las 15:30 en redes sociales de Ciudadano News, muchos todavía no han cobrado. Sobre este tema, desde Desarrollo Social aclararon que las transferencias ya fueron realizadas y que las demoras son responsabilidad de los bancos. De todas formas y para tranquilidad de la gente, se especula que para el próximo lunes, todos tendrán el dinero depositado junto con los haberes de julio que se acreditan en agosto 2022.