MI ANSES solucionado: cómo sacar el certificado RENABAP

Últimamente todos los interesados en anotarse en el plan Mi Pieza no podían solicitar el certificado de vivienda familiar debido a los problemas de MI ANSES, ya sea por errores o actualizaciones.

El inconveniente está solucionado y ya se puede gestionar el documento, que es el principal requisito para acceder al subsidio y mejorar la vivienda si estás en un barrio popular.

Cómo obtener el certificado de vivienda

Después de una larga espera, finalmente se solucionó el problema de la página de ANSES y ya es posible obtener y descargar el certificado del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Para gestionarlo, hay que seguir estos pasos:

1) Ingresar a MI ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

2) Seleccionar en el inicio "Certificado de vivienda RENABAP" o bien en el menú izquierdo seleccionar "Programas y Beneficios" > "Certificado de vivienda RENABAP".

3) Al entrar puede figurar el mensaje "no se registraron datos de la persona". En ese caso, es necesario pedir que vayan a encuestar la vivienda. De lo contrario, se verá directamente el certificado disponible.

4) Si ya fuiste encuestado, se puede retirar el certificado en una oficina de ANSES sin turno o desde la página MI ANSES haciendo clic en "Acceso al certificado de vivienda", que se encuentra al final del sitio.

Cómo modificar los datos del certificado

Todas las personas que ya fueron encuestadas pero necesitan modificar uno o más datos del documento que otorga el RENABAP (actualizar, cambiar CBU, documento de identidad, domicilio, etc.) pueden hacer el trámite a través de MI ANSES haciendo clic en "Acceso al certificado de vivienda".

Allí deberán hacer los cambios necesarios y luego descargar e imprimir el documento. A su vez, se puede pedir la modificación en una oficina de ANSES.

Cómo pedir la encuesta

Para realizar la solicitud de encuesta en la vivienda por miembros del RENABAP, también se puede pedir en MI ANSES con el botón de "Acceso al certificado de vivienda" o bien hacer el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES.

Importante: de acuerdo con las publicaciones oficiales del organismo, todos los trámites se pueden realizar en una oficina de ANSES: pedir la impresión del certificado, solicitar la modificación de datos y pedir la encuesta.

Cuándo cierra la inscripción de mi pieza

Las inscripciones de Mi Pieza se abrieron el lunes 23 de mayo y por el momento no se informó cuándo se cierran. Teniendo en cuenta que muchas personas tienen que solicitar la encuesta o gestionar el certificado, se espera que estén disponibles como mínimo durante todo el mes de junio.

También hay que tener en cuenta que las mujeres que ya participaron una vez y salieron sorteadas, no podrán volver a acceder al subsidio. En tanto, aquellas que se anotaron pero no resultaron ganadoras, no deben volver a inscribirse porque participan automáticamente.

Cuándo es el cuarto sorteo de mi pieza 2022

Todavía no anunciaron la fecha oficial del cuarto sorteo, pero debe llevarse a cabo en cuanto se cierre la inscripción, es decir que puede ser en julio.

