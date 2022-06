Por estos motivos te pueden dar de baja el plan Mi Pieza

Millones de personas que viven en barrios populares se anotaron para acceder al Plan Mi Pieza y mejorar sus viviendas. Algunas salieron sorteadas y otras todavía no. Sin embargo, lo que muchos no saben es que está en riesgo el cobro si no se cumplen algunas condiciones.

Mi Pieza es un subsidio, lo que significa que no hay que devolver dinero por mes, pero sí respetar algunos requisitos que te van a permitir cobrar todos los desembolsos y no tener inconvenientes.

Por qué te pueden sacar de Mi Pieza

Desde el programa se dispuso que estos son los motivos por los que te pueden dar de baja y perder el subsidio:

1) Que la ubicación donde se realizará o se está realizando la obra no pertenezca a un barrio inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

2) Que no se apruebe la acreditación del avance de la obra en la vivienda según los requisitos. Por ejemplo, que no se vean bien las imágenes.

3) Que use el subsidio para otras cosas, distintas a la mejora de la vivienda. Por ejemplo, compra de otro tipo de materiales, artículos o directamente no empezar con la obra.

4) Que no se envíe la información para acreditar el avance de la obra, transcurridos los tres meses desde que se recibió el primer depósito.

Importante: en todos los casos se da la baja y la persona no podrá cobrar los depósitos pendientes del programa. Además, no podrán volver a inscribirse ni participar de próximos sorteos.

Cómo saber si vivo en un barrio popular

Vivir en un barrio popular del ReNaBaP es la primera condición para no perder el subsidio. Ante las dudas, la forma de asegurarte que estás dentro del registro es consultar el listado disponible en la página oficial, que tiene en detalle todos los barrios populares del país.

CONSULTA DE BARRIOS POPULARES ACÁ

Cómo cobrar el segundo desembolso

Otros dos requisitos tienen que ver con acreditar que se está avanzando con la obra en la vivienda. Este paso se hace después de recibir el primer depósito para asegurarse el pago del segundo.

Dentro de los tres meses desde el primer cobro, las beneficiarias deben completar una declaración jurada y enviar fotos de la obra a través de la aplicación para el celular de Mi Pieza. Las imágenes deben ser nítidas, con buena luz y mostrar con exactitud el sector de la casa y el tipo de obra. De lo contrario, no serán válidas.

Cómo gastar el dinero de Mi Pieza

Por último, otro requisito es usar el dinero exclusivamente en la obra. El 40% del mismo deberá ser con tarjeta o billetera virtual y el 60% se puede retirar en efectivo para otro tipo de pagos. En ninguno es necesario presentar factura o ticket porque todo se hace de forma electrónica.

En el caso de hacer un "uso indebido" del dinero, como indican desde el programa, la persona pierde los beneficios y será excluida de cualquier tipo de ayuda por un año.

Qué hacer si saliste sorteada

Cuando la titular resulta ganadora del sorteo debe descargar la aplicación Mi Pieza y seguir los pasos indicados. En los próximos días o semanas se acreditará el primer depósito y, cuando hayan cumplido los requisitos mencionados, se abonará el segundo.

Cuándo es el quinto sorteo de Mi Pieza

El 13 de junio fue el cuarto sorteo, del cual participaron las mujeres que se anotaron desde noviembre de 2021 a enero de 2022. En cambio, todas aquellas que completen la inscripción habilitada actualmente, van a participar del quinto sorteo.

Todavía no se informó una fecha, pero se estima que será poco después de que cierren las inscripciones, que aún están abiertas. Por su parte, quienes se inscribieron y no salieron sorteadas podrán participar automáticamente.

MI PIEZA INSCRIPCIÓN 2022 PASO A PASO