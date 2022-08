Después de una larga espera, finalmente se confirmó cuándo es el quinto sorteo de Mi Pieza, a través del cual las mujeres de barrios populares que se anotaron participarán para acceder al subsidio y así arreglar su vivienda.

Por este motivo, la inscripción 2022 del programa está cerrada y muchas titulares se preparan para cobrar su primer o segundo desembolso. A continuación te contamos cuándo se sortea, cómo saber si estás participando y todos los detalles del plan.

¿Cuándo es el quinto sorteo de mi pieza 2022?

La fecha oficial del nuevo sorteo es el lunes 5 de septiembre, mientras que los resultados del mismo estarán disponibles en la página oficial dentro de las 72 horas posteriores. Todas las mujeres que sean ganadoras cobrarán el subsidio para mejorar, ampliar o hacer arreglos en su vivienda.

¿Cómo consultar el listado de mi pieza?

Como es lógico, todas las personas que se inscribieron en el plan quieren saber si están participando o no. Para consultar la lista y saber si estás anotada, estos son los pasos:

1) Entrar a la página oficial argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza.

2) Dentro del mensaje sobre el quinto sorteo, hacer clic en "consultá la nómina de participantes del quinto llamado a sorteo".

3) Allí, en una nueva página, podrán seleccionar diferentes opciones: consultar la lista de participantes, descargar esa lista y, a su vez, verificar sorteos anteriores. Esto último es para saber si la persona fue ganadora en otro momento o no.

¿Quiénes participarán en el sorteo?

Van a estar dentro del sorteo todas las mujeres mayores de 18 años que viven en barrios populares y que pasaron con éxito todas las validaciones que se hacen para saber si cumplen los requisitos. En cambio, no participarán aquellas que fueron seleccionadas en sorteos anteriores.

¿Cuándo y cómo se paga el subsidio?

Los pagos son progresivos, es decir que no tienen una fecha de cobro exacta. Lo que está confirmado es que se deposita primero el 50% del dinero cuando salgan sorteadas y entren a la aplicación Mi Pieza. El otro 50% se paga cuando hayan demostrado que avanzaron con la obra a través de la app.

Los montos van de $100.000 a $240.000. El 40% debe ser usado con débito o billetera electrónica para comprar materiales en comercios del rubro, mientras que el 60% restante se puede utilizar en efectivo para pagar otros gastos como la mano de obra.

Con Mi Pieza, se puede hacer:

Mejoras en el techo, paredes, pisos y aberturas.

División de los interiores de la casa.

Arreglos "menores" de plomería o electricidad.

Ampliación de la vivienda, entre otros.

Importante: Mi Pieza es un subsidio y no un crédito. Por eso no deben devolver dinero por mes y no se descontará nada de las cuentas.

Mi Pieza inscripción 2022

La última inscripción cerró en julio, por lo que actualmente nadie se puede anotar. Sin embargo, el programa va a seguir y próximamente realizará una nueva convocatoria, posiblemente después del quinto sorteo.

Es importante aprovechar el tiempo para gestionar el certificado de vivienda, requisito indispensable para acceder porque acredita que el domicilio está en un barrio popular registrado en el RENABAP. Mientras tanto, la alternativa para las personas que viven en la Provincia de Buenos Aires es acceder a Buenos Aires Crea. Este crédito tiene inscripciones abiertas pero es solo para residentes de dicha provincia.